I disse dage tårner han sig op i dit fjernsyn, og selvom han har spillet med Christian Eriksen, Martin Braithwaite og Nicolai Boilesen er det slet ikke sikkert, at du kender ham.

For selvom Jonas Hebo Rasmussen ikke selv vil indrømme det, har han gjort kometkarriere på tv. Uden at have en fodboldspillerkarriere på øverste niveau bag sig.

Og nu er den 31-årige ekspert ved at realisere en drøm, der aldrig kunne lade sig gøre på banen – men som er kommet tæt på med rekordfart med TV 2, hvor han er en del af holdet, der dækker VM i Qatar.

»Det er det ypperste at skulle dække det danske landshold. Man skal kigge mange år tilbage for at finde en periode, hvor Danmarks landshold har været stærkere,« siger Jonas Hebo Rasmussen til B.T.

Side om side med navne som David Nielsen og Kenneth Perez udgør han TV 2s ekspertpanel under verdens største sportsbegivenhed. Men de mange øjne og det store pres er ikke noget, der påvirker nerverne.

»Hjemme i stuerne sidder der formentlig nogen, der tænker: 'Hov, han har ikke spillet 50 fodboldkampe på det danske A-landshold,'« fortæller ham, der har en fortid i klubber som Vejle, HIK og Hvidovre, men også på Arsenals talentakademi.

»Men det motiverer mig egentlig bare til at gøre det så godt, jeg kan, for at bevise over for folk, at jeg er landet det rigtige sted. Det stoler TV 2 på, at jeg er, og det gør jeg også selv.«

Som ung trænede han også med i FC Nordsjællands Superligatrup. Og det gemmer på en sjov og ret pudsig anekdote, du med garanti ikke kendte.

Morten Ankerdal og Jonas Hebo Rasmussen på Stade de France uden for Paris. Foto: Privat/Facebook Vis mere Morten Ankerdal og Jonas Hebo Rasmussen på Stade de France uden for Paris. Foto: Privat/Facebook

»Morten Wieghorst var træner, og Kasper Hjulmand var assistent. Det er dem, der gav mig min seniordebut på Vanløse Stadion,« husker han og griner. I dag er de to træneres roller byttet om – men denne gang på det danske landshold.

Hvor Jonas Hebo Rasmussen spillede med Eriksen og co., kommer vi tilbage til.

Men faktisk sluttede fodboldkarrieren først i januar i år, hvor han forlod HIK i 2. division.

»Det er et fint niveau, men det er jo ikke i nærheden af, at man kan leve af det. Så jeg har drømt om at arbejde hen imod at skulle arbejde fuldtid med fodbold uden selv at spille det,« fortæller Jonas Hebo, der selv har en bror – Mathias – der har en fortid i Lyngby og Vejle og spiller i Cracovia i Polen.

Og det er nu lykkedes. Efter mange år, hvor han først var ekspert på podcastmediet Mediano og dernæst kombinerede det med TV 2, er han nu fastansat på tv-kanalen.

»Jeg glæder jeg mig til at udvikle mit næste fodboldliv på TV 2 – bare uden for banen,« erklærer Jonas Hebo Rasmussen.

Jonas Hebo Rasmussen (th.) med den tidligere kollega Rasmus Monnerup hos Mediano. Foto: Privat/Facebook Vis mere Jonas Hebo Rasmussen (th.) med den tidligere kollega Rasmus Monnerup hos Mediano. Foto: Privat/Facebook

»Det har taget fart her på det sidste. Jeg har en drøm om at blive Danmarks bedste fodboldekspert. Jeg vil arbejde med fodbold på den ene eller den anden måde resten af mit liv, fordi jeg elsker fodbold så meget, som jeg gør.«

Det er efterhånden overflødigt at nævne, at VM i Qatar har været ombrust af adskillige skandaler. Bestikkelse, migrantarbejdere og anførerbind har været en del af den hidsige debat, og faktisk har Jonas Hebo én erkendelse.

At det, han glæder sig allermest til, ligger et sted ude i fremtiden.

»Det er lidt en blandet følelse, jeg går til det her VM med. Jeg glæder mig til det fodboldmæssige, og det synes jeg også, man skal have lov til. Da jeg var helt lille, havde jeg en drøm om at spille VM. Det var man ikke god nok til, og så har min drøm været at dække det,« siger han.

»Men jeg skal også være ærlig at sige, at jeg glæder mig markant mere til at dække – forhåbentlig – EM i Tyskland i 2024 og VM i 2026 (som finder sted i Canada, Mexico og USA, red.) frem for Qatar i år.«

I udgangspunktet kommer han til at dirigere uden om debatten om det politiske spil, der omgærder slutrunden i ørkenstaten.

»Mit valg har været at stå inde for det, jeg skal snakke om. At jeg skal snakke om fodbold, jeg kommer ikke til at kloge mig på de ting, jeg ikke ved ligeså meget om. 1. Jeg har ikke nogen uddannelse. 2. Det jeg er uddannet i, det er fodbold,« siger Jonas Hebo.

De kommende dage vil tusindvis af øjne være rettet mod stjernefrøet på TV 2s hovedkanal. Ligesom det er tilfældet med Christian Eriksen og Martin Braithwaite.

To af dem på banen, Hebo i studiet.

Vejene dertil har været vidt forskellige, siden deres fælles kampe på danske ungdomslandshold.

Men i sidste ende er deres skæbner knyttet sammen.