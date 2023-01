Lyt til artiklen

Niklas Landin.

Så kort kan det skrives, hvis man skal forklare den intense VM-semifinale mod Spanien fredag aften.

For han var brandvarm og gjorde en kæmpe forskel for Danmark, der sendte spanierne langt væk fra VM-finalen for selv at tage billetten.

Stjernen Mikkel Hansen har spillet med Landin på landsholdet i årevis - og han hylder den sikre sidste skanse.

»Det var helt exceptionelt. Han havde en fantastisk udstråling fra start til slut. Han er en vanvittig dygtig målmand, men jeg tror, at os, der spiller med ham, godt kender til hans niveau,« siger Hansen til B.T.

26-23-sejren mod spanierne kom i land efter et langt tovtrækkeri, hvor spanierne nægtede at lade sig hægte af.

»Det er altid sjovt at spille mod dem, for vi ved, det bliver tæt. Det er et hold, der altid, er svære at ryste af sig. Men også et hold, man altid kan komme tilbage mod. Det bliver de små ting, der gør, at man vinder eller taber,« siger Hansen og fortsætter om opgøret:

»Vi har nogle riposter, og vi er hurtige ovre dem. Det er virkelig de små ting. Første halvleg spiller vi rigtig fint, i anden halvleg tager Perez de Vargas virkelig fra. Og vi får ikke skudt ham godt nok,« siger Hansen.

Danmark møder Frankrig i VM-finalen søndag. B.T. følger det hele vejen.