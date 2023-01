Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Han troede faktisk, det var slut. At det sidste punktum i landsholdskapitlet var blevet sat.

»Jeg tænkte ikke, jeg havde flere landskampe i mig, da jeg så blev udtaget sidste år endnu engang. Det havde jeg ikke troet. Der blev jeg positivt overrasket.«

Sådan fortæller Hans Lindberg, der i år er udtaget fra start til VM i Sverige og Polen efter nogle år, hvor han har oplevet at blive valgt fra.

Til VM i 2021 blev han vraget for første gang siden 2007, og han var heller ikke med til OL samme år. Ved EM 2022 var han ikke med fra start men blev indkaldt, da Johan Hansen blev skadet.

Og den garvede håndboldstjerne lægger heller ikke skjul på, at det er noget, der har ærgret ham.

»Jeg tror, vi alle elsker landsholdet. Det er sjovt at være en del af. Jeg har ikke været med de sidste tre gange fra start. Det er selvfølgelig noget, jeg var ærgerlig og skuffet over. Det er nu engang det privilegie en landstræner har at kunne gøre. Han kan sætte holdet, som han vil,« siger han og fortsætter:

»Det har jeg måttet affinde mig med. Livet går videre. Så har jeg bare fokus på at prøve at præstere på mit klubhold. At jeg nu igen er med fra start, glæder mig, og det forpligter selvfølgelig også,« siger Hans Lindberg, der til daglig spiller for Füchse Berlin.

På trods af et godt efterår har han dog på ingen måde taget noget for givet. Heller ikke opkaldet fra Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindberg er igen med til en slutrunde fra start efter at være blevet valgt fra til de seneste tre store turneringer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hans Lindberg er igen med til en slutrunde fra start efter at være blevet valgt fra til de seneste tre store turneringer. Foto: Liselotte Sabroe

»Taget i betragtning at jeg ikke har været med de sidste tre gange, er der ikke noget, jeg forventer omkring sådan nogle ting. Nu var jeg med i april og i oktober og synes det er gået fint både med landskampe og på klubholdet. Så jeg havde helt sikkert håbet og tænkt, det kunne være, jeg skulle med igen.«

»Jeg har bare fokus på at spille gode kampe, hvor jeg er. Det har åbenbart været nok til at imponere den kære Nikolaj,« siger den rutinerede landsholdsspiller.

Han er indtil videre noteret for 279 kampe og 770 mål i den rød-hvide trøje, og de kommende uger får han altså mulighed for at bygge endnu mere på.

VM i håndbold bliver afviklet fra den 11. til den 29. januar. Danmark møder Belgien, Bahrain og Tunesien i den indledende pulje, hvor første danske kamp spilles 13. januar klokken 20.30.