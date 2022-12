Lyt til artiklen

Vil et verdensmesterskab gøre Lionel Messi til den største argentinske fodboldspiller nogensinde?

Det spørgsmål er værd at stille, for søndag kan Argentina vinde VM for første gang siden 1986, og dengang var holdets anfører ingen mindre end Diego Maradona.

Netop Maradona er da også Messis evige rival, når det kommer til, hvem der er den største fodboldspiller i argentinsk historie.

I årevis har Messi stået i skyggen af den argentinske fodboldgud. Men om få timer kan det være slut. Og for at forstå hvorfor, skal vi skrue tiden langt tilbage.

Messi fik debut for Barcelona i 2004/2005-sæsonen. Her ses han i 2006.

Da Messi var blot 13 år, skiftede han til FC Barcelonas fodboldakademi, La Masia.

Han strøg gennem rækkerne, vandt alt, der kunne vindes, og blev i den spanske storklub i hele 17 år. Så i Barcelona er der ingen tvivl: Messi er den største.

Men kan Messi, der har tilbragt størstedelen af sit voksne liv i udlandet, være den største hjemme i det fodboldgale Argentina? Vel at mærke uden at have vundet et VM?

Der er ingen tvivl om hans evner på en fodboldbane, og der er ingen tvivl om hans kærlighed til spillet og sit hjemland. Men formår Messis personlighed at skinne gennem hans til tider introverte udtryk?

Trods den evige sammenligning mellem Messi og Maradona, har der altid været gensidig respekt. Her bærer Messi et billede af Maradona, der gik bort i 2020.

Til dette VM, som også bliver den argentinske troldmands sidste, er svaret et klokkeklart ja.

»Hvad glor du på, idiot? Gå med dig!,« lød det blandt andet fra Messi efter dramaet mod Holland, der sendte Argentina i semifinalen.

Ordene var til hollændernes Wout Weghorst, som ifølge Messi havde opført sig provokerende i løbet af kampen.

I samme kamp kom Messi – igen, fristes man til at sige – på måltavlen. Det fik ham til at lave en ganske opsigtsvækkende jubelscene, som ifølge mediet Tribuna var en stikpille til den hollandske landstræner, Louis van Gaal.

Lionel Messi fejrede sit 2-0-mål mod Holland således.

Ingen havde regnet med at skulle høre de ord fra Messi, og ingen havde regnet med, at Messi skulle opføre sig, som han gjorde. Og nej, det klædte ham da heller ikke.

I hvert fald ikke i momentet.

Men alligevel var de to handlinger med til at sætte en tyk streg under, at Messi, der er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller hele syv gange, er begyndt at vise mere af sin personlighed.

Og måske er det netop dét, der gør, at Messi på søndag kan kalde sig den største i Argentinas fodboldhistorie. For det latinske temperament er en del af det argentinske dna.

Sidste gang Argentina vandt VM var i 1986. Søndag kan de gøre det igen.

Med få timer til karrierens nok største kamp for Messi er der i hvert fald ingen tvivl om, at en helt nation står bag ham.

Det kom i den grad til udtryk, da den argentinske reporter Sofía Martínez interviewede anføreren, efter VM-finalepladsen var sikret.

»Det sidste, jeg vil sige, er ikke et spørgsmål. Finalen venter, og selvom vi gerne vil vinde pokalen, vil jeg fortælle dig, at uanset resultatet, er der noget, som ingen kan tage fra dig. Du er i alle argentineres hjerter. Det er sandheden. Der er ikke et barn, der ikke har din trøje på, uanset om det er en ægte eller en billig udgave. Du har gjort indtryk i vores alles liv.«

»For mig er det større end noget VM. Ingen kan tage det fra dig. Vi er dig taknemmelig for, at du har bragt så stor en glæde til så mange mennesker. Jeg håber, du bærer det i dit hjerte, for jeg tror, det er vigtigere end et VM. Tak, kaptajn,« lød det fra Martínez.

Messi skal søndag spille sin sidste VM-kamp nogensinde.

Søndag kan Messi udligne det, som Diego Maradona gjorde som argentinsk anfører i 1986.

Messi har allerede vundet flere VM-kampe, scoret flere mål og lavet flere assister end Maradona, der hidtil har været en evig plageånd.

Men han mangler én ting for at sætte sig op ved siden af manden, der bliver kaldt for gud af sine landsmænd: VM-trofæet.

Løfter han det op mod stjernerne søndag aften, har Argentina fået en gud mere.