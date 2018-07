Danijel Subasic hev sin målmandstrøje af og lod tårerne trille.

Den kroatiske målmand blev den store helt, da Danmark søndag aften blev sendt ud af VM efter et vaskeægte straffesparksdrama. Her kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere

Tre danske forsøg fra 11-meter-pletten snuppede den 33-årige kroatiske målmand - men tårerne var ikke udelukkende på grund af hovedrollen i VM-1/8-finalen.

De var rettet mod den afdøde barndomsven Hrvoje Ćustić, der søndag aften dukkede op på en hvide trøje under Danijel Subasic' målmandstrøje.

Med ordene 'forever'. Altid.

»Hrvoje vil altid være med mig. Ikke bare under min kamptrøje, men også i hjertet,« sagde Danijel Subasic efter kampen ifølge kroatiske 24Sata.

Danijel Subasic tager målmandstrøjen af. Foto: MAX ROSSI Vis mere Danijel Subasic tager målmandstrøjen af. Foto: MAX ROSSI

Danijel Subasic og Hrvoje Ćustić spillede i 2008 sammen for Vadar i hjemlandet.

I en ligakamp sendte målmanden bolden i spil, og Hrvoje Ćustić jagtede bolden. Ulykkeligvis endte han efter en nærkamp med at kollidere med en betonvæg kun få meter uden for banen.

Hrvoje Ćustić fik alvorlige hjerneskader og døde kun få dage senere. Han blev 24 år. Derfor stod der også '24' på den trøje med barndomsvennen, som Danijel Subasic søndag aften viste frem.

»Jag bad før straffesparkene. Vi behøvede heldet for at gå videre,« sagde Danijel Subašić, der endte med at være med til at sikre Kroatien en sejr på sammenlagt 4-3 over det danske landshold:

»Jeg er glad for at have hjulpet Kroatien og gjort det kroatiske folk glad.«

Kroatien skal nu møde Rusland i VM-kvartfinalen.

Se mere til Danijel Subasic' hyldest herunder:

Danijel Subasic jubler med Luka Modric. Foto: TOLGA BOZOGLU Vis mere Danijel Subasic jubler med Luka Modric. Foto: TOLGA BOZOGLU

Mere jubel med Luka Modric. Foto: TOLGA BOZOGLU Vis mere Mere jubel med Luka Modric. Foto: TOLGA BOZOGLU

Danijel Subasic på skuldrene af Domagoj Vida. Foto: DAMIR SAGOLJ Vis mere Danijel Subasic på skuldrene af Domagoj Vida. Foto: DAMIR SAGOLJ