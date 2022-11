Lyt til artiklen

Overskrifterne i de europæiske aviser var voldsomme. På sociale medier var folk i chok.

Hvad var det, de lige havde lagt ører til?

Kort forinden havde den magtfulde præsident i det internationale fodboldforbund FIFA afholdt en pressekonference, som vil gå over i historien.

Pressekonferencen og det efterfølgende chok, den skabte i Europa, vil i år fremover stå som et af højdepunkterne ved den yderst kontroversielle VM-slutrunde i Qatar.

Men det er ikke der, vores historie tager sit egentlige udgangspunkt.

For historien om manden i centrum for det hele, den schweizisk-italienske FIFA-præsident Gianni Infantino, starter et helt andet sted.

Og den er ganske opsigtsvækkende.

Første gang den almindelige fodboldfan fik øje på Infantino var formentlig i Nyon i Schweiz.

I rampelyset og for rullende tv-kameraer var han i en årrække selve ansigtet på diverse lodtrækninger til fodboldturneringer.

Men umiddelbart var det ikke rampelyset, Gianni Infantino havde uddannet sig til.

I 2000 blev han tilknyttet det europæiske fodboldforbund, UEFA, som jurist. Og i 2004 var han steget så meget i graderne, at han blev chef for fodboldforbundets afdeling for ‘Legal Affairs’.

»Han er en rigtig italiener. Han har den der teatralske facon, hvor han gestikulerer og taler med armene,« siger Jim Stjerne Hansen.

Gianni Infantino i den rolle, hvor mange i fodboldverdenen lærte ham at kende, i forbindelse med en lodtrækning. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vis mere Gianni Infantino i den rolle, hvor mange i fodboldverdenen lærte ham at kende, i forbindelse med en lodtrækning. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Han har gennem en årrække som generalsekretær i DBU arbejdet sammen med Gianni Infantino gentagne gange.

Jim Stjerne Hansen har derfor på tæt hold set Gianni Infantino stige i graderne i UEFA, der foruden EM i fodbold også styrer pengemaskinen Champions League.

Og han har set Infantinos udvikle sig.

Fra at være en kedelig jurist til noget meget mere.

»Infantino har helt klart udviklet sig. Før var han jurist og embedsmand – sådan en af den gamle skole. Nu er han en international profileret politiker,« siger Jim Stjerne Hansen.

Han er en af de få, som B.T. har hevet fat i, der har ønsket at udtale sig om FIFA-præsidenten.

En række andre personer har takket nej. Årsagerne er forskellige. Men en underliggende faktor synes at være, at man ikke ønsker at lægge sig ud med den ekstremt magtfulde FIFA-præsident.

I 2009 steg Infantino yderligere i graderne i UEFA, da han fik posten som generalsekretær. I tæt samarbejde med sin gode ven, den franske fodboldlegende og UEFA-præsident Michel Platini, var Infantino manden bag udvidelsen af EM-slutrunden i 2016 til 24 nationer. Han var ligeledes med til at udvikle konceptet Nations League.

Og så var han instrumental i udviklingen af EM-slutrunden i 2021, der blev afviklet i en lang række lande – herunder Danmark.

Det næste skridt i Infantinos karriere skete dog nærmest ved et tilfælde. Som konsekvens af en gigantisk skandale.

Måske den største i fodboldens historie.

I 2015 var den daværende præsident for FIFA, Sepp Blatter, involveret i en korruptionsskandale. Og han måtte trække sig fra posten. Omdrejningspunkt var bestikkelse i forbindelse med tildelingen af VM 2022 til den lille mellemøstnation Qatar.

Gianni Infantino med Qatars Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani. Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Gianni Infantino med Qatars Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Et land uden nogen form for fodboldkultur skulle pludselig være vært for den største sportsbegivenhed på kloden. Men de havde købt sig til æren.

Og da den franske tredobbelte Ballon d’Or-vinder, UEFA-præsident og topkandidat til FIFA-posten Michel Platini blev indhyllet i selvsamme skandale, måtte de magtfulde europæiske fodboldnationer finde en anden, de kunne støtte som afløser til Sepp Blatter.

Her faldt valget på Gianni Infantino. En mand, var tanken, som ville tale de europæiske nationers sag i det internationale fodboldforbund.

De skulle blive klogere.

»Infantino var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger Jim Stjerne Hansen om Infantinos overraskende vej mod toppen af verdensfodbolden.

»Samtidig sad han i en position i UEFA, hvor han var i kontakt med de andre regionale fodboldorganisationer. Han kendte dem, og de kendte ham. Og det var han ikke for fin til at udnytte,« siger Jim Stjerne Hansen.

Ved et specialvalg i 2016 vandt Gianni Infantino kampen om at afløse Sepp Blatter som fodboldens mest magtfulde person.

Og siden har han nærmest været urørlig i toppen af FIFA.

Gianni Infantino. Foto: MICHAEL BUHOLZER Vis mere Gianni Infantino. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Men sprækkerne er begyndt at opstå.

Ikke mindst mod Infantinos tidligere arbejdsgiver UEFA. Den magtfulde fodboldboss har valgt at omfavne VM-slutrunden i Qatar, som har kostet store mængder migrantarbejdere livet i forbindelse med klargørelsen.

Og i forbindelse med åbningen af VM valgte Infantino tydelig side.

Ved det førnævnte pressemøde langede han ud efter de hellige nationer i Europa, der ønsker at bruge VM-slutrunden til at sætte fokus på menneskerettigheder i Qatar.

Infantino sagde blandt andet, at Europa burde siger undskyld for 3.000 års undertrykkelse af andre nationer.

Siden har Infantinos FIFA forbudt Danmark, England, Tyskland og en række andre europæiske lande at bruge det omdiskuterede ‘One Love’-anførerbind.

Det har blandt andet fået DBU til rasle med sablen om en mulig udmelding af FIFA, som DBU for over hundrede år siden var med til at stifte.

Men Infantino har bevæget sig i en retning, hvor han ikke længere har brug for Europa for at være præsident i FIFA.

Han bliver da også lige så ofte set i selskab med personer som Ruslands præsident Putin og Saudi-Arabiens kronprins Mohammad Bin Salman, som han ses med vestlige ledere.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, FIFA-præsident Gianni Infantino og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i forbindelse med VM-slutrunden i Rusland i 2018. Foto: Alexey DRUZHININ Vis mere Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, FIFA-præsident Gianni Infantino og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i forbindelse med VM-slutrunden i Rusland i 2018. Foto: Alexey DRUZHININ

De omdiskuterede øjeblikke ved dette VM fylder da også umiddelbart mest i de vestlige medier. Eksempelvis er der ikke meget debat om anførerbind i Asien og Afrika, hvor Infantino henter en stor del af sin støtte.

»Der er ikke mange i Afrika, der stiller spørgsmålstegn ved Infantino, og mange er overraskede over debatten om anførerbind, som kører i Europa lige nu. Men for især de mindste lande, der handler det om FIFAs penge, mere end det handler om anførerbind,« siger Buster Emil Kirchner, en dansk journalist, der dækker afrikansk fodbold tæt.

DBU har meldt ud, at Infantino ikke får det danske fodboldforbunds støtte, når han ellers ser ud til at blive genvalgt stensikkert som FIFA-præsident til næste år.

Men det kan fodboldens mest magtfulde mand formentlig være komplet ligeglad med.