Det er en noget opsigtsvækkende kritik, som den tyske håndboldlegende Christian Schwarzer fremfører i sin seneste podcast.

For han forstår slet ingenting af dommervalget ved herrernes VM-slutrunde.

Her dømmer flere kvindelige dommere nemlig kampe ved herrernes slutrunde, og det er noget, der gør Schwarzer - der er rekordmålscorer på det tyske landshold - fuldstændig rasende.



»Jeg aner ikke, hvordan idéen om at lade kvinder fløjte for mændene dukkede op. Jeg ville ikke have gjort det, for de kan fløjte for kvinderne, og mænd kan fløjte for mænd.«

»Det er min holdning,« siger han i sin podcast, Erhellendes von Blacky Schwarzer, ifølge Bild.



Han mener, at det gør det sværere for de mandlige spillere, hvis dommerne er kvinder.



Schwarzer, der blandt andre spillede for Barcelona og Lemgo i sin karriere, vandt VM-guld og OL-sølv med det tyske landshold.

53-årige Schwarzer stoppede karrieren i 2007.