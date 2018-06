Ilkay Gündogan og Mesut Özil er kommet i bad standing hos de tyske fodboldfans.

Fredag spillede Tyskland træningskamp mod Saudi Arabien, og det blev en ærgerlig oplevelse for Ilkay Gündogan, der til dagligt spiller i Manchester City.

Midtbanespilleren blev skiftet ind i det 57. minut, og det blev efterfølgende til buh-råb fra de tyske fans mod City-spilleren, hver eneste gang han var i besiddelse af bolden. Det skriver BBC.

Årsagen skal findes i, at Gündogan og landsholdskammeraten Mesut Özil sammen med Everton-spilleren Cenk Tosun i maj mødtes med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Både Gündogan og Özil fik taget billeder med Erdogan, og Gündogan refererede til ham som 'min ærede præsident', da han overrakte ham en Manchester City-trøje.

Det tyske fodboldforbund, DFB, kritiserede de to landsholdsspilleres valg ved at stille op til billeder med den kontroversielle præsident.

'Vi respekterer selvfølgelig vores spillere med migrant-baggrund, men vi må også understrege, at DFB står for værdier, Erdogan ikke i tilstrækkeligt omfang viser respekt for,' lyder en udtalelse fra det nationale fodboldforbund,' udtalte forbundet ifølge The Independent.

Både Özil og Güngodan har tyrkiske rødder, men de er begge to født, opvokset og har spillet ungdomsfodbold i Tyskland - og faktisk begge i byen Gelsenkirschen, der er hjemsted for Schalke 04.

Mens Gündogan fik godt en halv time for tyskerne i fredagens træningskamp, sad Özil på bænken i hele kampen. Herfra kunne han se holdkammeraterne være på vej mod en forventet sejr, da man inkasserede et mål til 2-1 sent i kampen mod upåagtede Saudi Arabien. Og kort før tid var gæsterne fra Mellemøsten ganske få centimeter fra at tage til Rusland med et uafgjort resultat mod fodboldstormagten, men Mats Hummels fik afværget en kæmpe chance, så tyskerne fik sin planmæssige sejr.