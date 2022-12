Lyt til artiklen

En kæmpe fiasko? Intet problem.

Der ryger nemlig stadig solide pengesummer ned i lommerne på landsholdsspillerne.

For selv om Christian Eriksen og co. har stået for en historisk ydmygelse ved VM i Qatar, går spillerne i hvert fald ikke fattigere derfra.

Ifølge DBU står hver af de 26 spillere i den danske VM-trup til at modtage hele 891.000 kroner i honorar for de tre kampe – uanset om de har været i kamp eller ej.

Og derfor har gruppekampene resulteret i 297.000 kroner til hver spiller pr. kamp.

Dermed kan spillere som Jonas Wind, Jens Stryger Larsen, Yussuf Poulsen, Daniel Wass, Frederik Rønnow og Oliver Christensen se frem til en VM-bonus helt uden at have været i kamp.

Også Thomas Delaney, der måtte forlade VM-lejren efter blot en enkelt kamp, modtager 891.000 kroner for at have spillet cirka 45 minutter ved slutrunden.

Havde Danmark formået at spille sig videre til 1/8-finalerne, kunne hver af de danske stjerner have tilføjet yderligere 488.000 kroner på bankkontoen.

Var Kasper Hjulmands mandskab gået hele vejen, kunne hver af de danske landsholdsspillere have indkasseret hele 4.950.0000 kroner.

Men sådan gik det dog ikke. Danmark måtte i stedet forlade slutrunden efter blot tre kampe.

DBU har tidligere meldt ud, at spillerne forventer at donere en del af VM-bonussen til velgørende formål. Eksempelvis 2,5 millioner kroner til børnefodbold.

Frankrig og Australien gik i øvrigt videre fra danskernes gruppe.

Danmark røg ud af VM efter et chokerende 0-1-nederlag til sidstnævnte onsdag aften.