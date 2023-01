Lyt til artiklen

Der er lagt i kakkelovnen til en brandvarm guldfest i kolde København, hvis herrelandsholdet søndag aften skriver verdenshistorie og vinder det tredje VM-guld i træk.

Men hele Danmarks hyldestplads er langtfra så gæstfri, som da Jonas Vingegaard blev hyldet af tusinder af mennesker i sommer efter Tour de France-triumfen.

Halvdelen af Rådhuspladsen i København er i disse dage spærret af, fordi Dragespringvandet er ved at blive genetableret midt på pladsen.

Det betyder, at den – potentielle – traditionsrige folkefest mandag foran Københavns Rådhus bliver på noget, der ligner halv blus – i hvert fald målt i kvadratmeter.

Mikkel Hansen hyldes i 2019 for Danmarks første VM-triumf for håndboldherrerne. Sådan ser det forhåbentlig også ud mandag eftermiddag på Rådhuspladsen. Foto: Jacob Ehrbahn Vis mere Mikkel Hansen hyldes i 2019 for Danmarks første VM-triumf for håndboldherrerne. Sådan ser det forhåbentlig også ud mandag eftermiddag på Rådhuspladsen. Foto: Jacob Ehrbahn

»En stor del af Rådhuspladsen er spærret af på grund af anlæggelse af Dragespringvandet. Faktisk er det et byggearbejde, der tidligere er udskudt, så der ikke var gravearbejde under Tour de France i Danmark,« oplyser Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til B.T.

Der er altså tale om ‘en meget stor del af pladsen’, der er afspærret af både hegn og en ordentlig kran, og derfor opfordrer Københavns Kommune til, at man kommer frem i god tid for at fejre landsholdet.

Det bliver selvfølgelig kun aktuelt, hvis Mikkel Hansen, Mathias Gidsel, Simon Pytlick og resten af Nikolaj Jacobsen tilsyneladende uover-VM-vinderlige slæng kan fortsætte den vanvittige stime på 27 kampe i træk som ubesejret ved verdensmesterskabet.

De nærmere detaljer om en eventuel guldfejring i København mandag vil blive meldt ud umiddelbart efter finalen i aften, men det forventes, at landsholdet, i tilfælde af sejr, vil træde ud på Danmarks mest festlige balkon mellem klokken 17 og 18.

I øvrigt er Dragespringvandet klar til at bade i, når kalenderbladet viser maj, så Jonas Vingegaard behøver ikke bekymre sig en halvhjertet Tour-fest, hvis han midt på sommeren lykkes med at gentage den vilde bedrift på de franske landeveje.