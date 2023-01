Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal du ud at køre i København i nærmeste fremtid, skal du nok væbne dig med tålmodighed.

De danske håndboldherrer er nemlig i gang med at blive fejret på Rådhuspladsen i København, og det giver i den grad anledning til trafikale problemer.

'Der er så mange mennesker, at HCAB (H.C. Andersens Boulevard, red.) er totalt afspærret mellem Vesterbrogade og Stormgade. Søg alternative ruter,' skriver Københavns Politi på Twitter.

Meldingen kommer kun få minutter efter, at politiet først meddelte om, at en enkelt vognbane var afspærret.

Der er gang i fejringen på Rådhuspladsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Der er gang i fejringen på Rådhuspladsen. Foto: Nils Meilvang

'Der er stor tilstrømning mod Rådhuspladsen, som er fyldt helt op,' lød det Københavns Politi, der fortsatte:

'Derfor afspærres første vognbane på HCAB i retning mod søerne, man opfordres til at køre forsigtigt og søg gerne andre ruter.'

Men nu er hele H.C. Andersens Boulevard altså afspærret.

Skulle de trafikale problemer få dig til at vente med at sætte dig ud i bilen, kan du med fordel følge med i guldfejringen live lige HER på bt.dk.

Når håndboldherrerne er færdige med rådhuspandekager og jubelbrøl, går turen videre.

Hvor og hvordan de skal fejres, kan du få et indblik i HER.