Selv om Danmark for længst er røget ud af VM, stjæler de rød-hvide farver stadig overskrifter verden over.

For det seneste døgn har en video fra onsdagens VM-kamp mellem Danmark og Australien nemlig fået massiv opmærksomhed på de sociale medier.

En seddel fra Kasper Hjulmand med taktiske ændringer skulle angiveligt være havnet i australiernes hænder undervejs i opgøret, efter angriberen Mitch Duke samlede den op på banen.

Og efterfølgende har adskillige fodboldfans derfor spekuleret i, om Australien fik en reel fordel af at læse den omtalte seddel.

Det er denne seddel, som australske medier spekulerer voldsomt i. Foto: Twitter Vis mere Det er denne seddel, som australske medier spekulerer voldsomt i. Foto: Twitter

Men det afviser landstræner Graham Arnold på et pressemøde fredag.

»For at være ærlig, så troede jeg bare, han (Mitch Duke, red.) løb ud med noget skrald. Jeg kiggede ikke engang på sedlen, inden jeg afleverede den videre. Jeg var fokuseret på indskiftningen, for jeg vidste allerede dér, vi ikke kunne klare den uden flere forsvarsspillere,« siger han, inden han stikker til det danske landshold:

»Det viser mig bare, at Danmark ikke havde nogen plan, når de har behov for at sende en seddel på banen. Vi havde planlagt det hele. Det havde de ikke.«

Det var i onsdagens VM-brag, at den kuriøse episode skulle have fundet sted.

Australiens landstræner, Graham Arnold. Foto: GARETH BUMSTEAD Vis mere Australiens landstræner, Graham Arnold. Foto: GARETH BUMSTEAD

For da Danmark var bagud 0-1 i anden halvleg, valgte Kasper Hjulmand pludselig at ændre formation og dermed spille med to angribere.

Det betød, at Robert Skov og Andreas Cornelius i det 69. minut blev skiftet ind på banen med en seddel, hvor de taktiske ændringer stod nedskrevet.

Kort efter blev den leveret til Christian Eriksen, som efterfølgende gav den videre til Pierre-Emile Højbjerg, der til sidst smed den væk.

Ifølge den australske tv-station Channel 9 blev sedlen dog lynhurtigt samlet op af Mitch Duke, som løb ud med den til sit trænerteam.

På de sociale medier florerer der i skrivende stund videoer, hvor Graham Arnold og assistenttræneren, René Meulensteen, står og snakker med en seddel i hånden.

Og i det 74. minut besluttede Graham Arnold så at skifte Bailey Wright ind som ekstra forsvarsspiller i stedet for en ellers planlagt midtbaneudskiftning, så Danmark kom til at stå over for en mere kompakt femback-kæde.

Men den spekulation afviste han Arnold dog forud for lørdagens kamp mod Argentina.

Danmark tabte onsdagens kamp med 0-1 og røg dermed ud af VM med et brag.