Christian Eriksen er ikke taget med til Stockholm.

Så kort kan det siges. Den danske topscorer under VM-kvalifikationen skal snart være far, og for ikke at gå glip af kæresten Sabrina Kvist Jensens fødsel, er Christian Eriksen altså blevet hjemme i Danmark. Det fortalte landstræner Åge Hareide på pressekonferencen før det nordiske brag.

»Han er hjemme i Odense,« lød det fra Åge Hareide.

Endnu er en af Danmarks mest omtalte babyer ikke blevet født, og med bare to uger til, at det danske landshold rejser til Rusland for at lave de sidste forberedelser inden VM, begynder det så småt at spidse til, hvis Eriksen skal med fra start til VM. Men lige så bekymrede de danske fodboldfans er, lige så afslappet er hans holdkammerat Thomas Delaney.

»Jeg har talt med Christian. Han er hjemme og slå på maven, så det kommer til at gå hurtigt,« siger Thomas Delaney.

Danmarks fire VM-testkampe Danmark-Panama 1-0

22. marts, kl. 20.00

Brøndby Stadion Danmark-Chile 0-0

27. marts, kl. 20.00

Aalborg Stadion



Sverige-Danmark

2. juni, kl. 19.45

Stockholm



Danmark-Mexico

9. juni, kl. 20:00

Brøndby Stadion

Christian Eriksen kan blive far inden for timer og dage, og det er altså stensikkert, at han skal være med til fødslen af sin førstefødte. Men når først barnet er kommet til verden, er der endnu ikke den store plan for, hvad Christian Eriksen gør derfra.

»Christian kommer tilbage. Vi skal ind i lejren tirsdag til morgenmad. Der er Christian der. og der får vi at se, hvad der er sket med hans kæreste. Jeg håber, at det sker snart,« siger Åge Hareide, inden han gjorde sig tanker om, hvad Eriksens fravær får af betydning for Danmarks kamp mod Sverige i den solrige svenske hovedstad.

»Vi er nødt til at forsgøe at finde nogle, som kan løse den rolle. vi har forskellige spillere, men vi har også fået en ny mand ind i truppen.«

Den mand er Michael Krohn-Dehli, som kommer til at starte kampen mod Sverige.

»Det bliver det. Han er kommet ind, fordi vi har ledt efter en spiller, der kan være i den rolle. De andre er ottere eller seksere, og vi har brug for en kreativ spiller. Da han skiftede til Deportivo, begyndte vi at følge ham. Vi fulgte ham så tæt, at vi syntes, at han skulle med,« siger Hareide.