Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Neymar er ovre sine skadesproblemer og lidt sygdom og klar til mandagens ottendedelsfinale ved VM mod Sydkorea.

Det siger Brasiliens landstræner Tite ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Neymar måtte forlade banen i Brasiliens første opgør på grund af en ledbåndsskade i anklen, der fik den til at hæve voldsomt op efter kampen.

»I dag er et af de sværeste øjeblikke i min karriere … og igen sker det (at han bliver skadet, red.) ved et verdensmesterskab,« skrev Neymar i et følelsesladet Instagram-opslag efter kampen.

Sådan så Neymars ankel ud efter han blev skadet i brasilianernes åbningskamp mod Serbein Foto: Screendump/Instagram Vis mere Sådan så Neymars ankel ud efter han blev skadet i brasilianernes åbningskamp mod Serbein Foto: Screendump/Instagram

Stjerneangriberen var dog anderledes positiv søndag, da han selv skrev en kort tekst på Twitter, at han var frisk som forventet ledsaget af billeder af sig selv til træning.

På et pressemøde blev Tite spurgt, om Neymar skulle spille mod Sydkorea, og landstræner Tite svarede kort i mikrofonen:

»Ja.«

Angriberen fra Paris Saint-Germain spillede den første kamp ved VM, men har siddet ude i de to andre gruppekampe.

I feel good, I knew that I would now

pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

Neymar og Brasilien møder Sydkorea mandag klokken 20 på contaionerstadionet Stadium 974.