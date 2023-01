Lyt til artiklen

Mads Mensah Larsen har onsdag afgivet en negativ coronaprøve og er dermed klar til Danmarks VM-premiere.

Det skriver DHF på sin hjemmeside.

Mensah kan derfor forlade sin isolation og deltage i Danmarks sidste træning på dansk grund onsdag formiddag.

»Det er bare dejligt, det er et overstået kapitel, og nu glæder jeg mig til at komme ud og spille håndbold igen og hjælpe holdet ved VM,« siger Mads Mensah Larsen.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Coronaalarmen lød ellers i den danske lejr, da Mensah testede positiv i den coronaprøve, som IHF kræver, at spillere og ledere får taget før mesterskabet.

Der har været megen kritik af IHFs corona-politik op til slutrunden. En af dem, der er fuldstændig uforstående overfor IHFs ageren, er B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

»Det er et helt tåbeligt lotteri, når vi skriver 2023 – en helt anden virkelighed, end da coronavirussen først strøg hen over verden. Det er snart en gammel traver med IHFs coronaprotokol under dette VM, men det er håbløst, at det skal have sportslige konsekvenser at være smittet med en ikke-samfundskritisk virus.«

»Vi taler altså om toptrænede atleter, der nok skal klare sig igennem. De er ikke ældre, kronisk syge eller på andre måder i nogen form for risikogruppe. Hvem er det, vi beskytter her?,« lød det fra Johnny Wojciech Kokborg, da nyheden om en coronasmittet Mads Mensah Larsen brød ud.

Nu kan den rutinerede bagspiller rejse med resten af den danske trup til slutrunden i Sverige, når Danmark indleder VM med et opgør fredag mod Belgien.