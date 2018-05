En vinsmagning i afslappede rammer.

Umiddelbart lugter det ikke af et event, der nødvendigvis rimer på et landshold, der om blot et par uger skal spille VM i fodbold. Men det rimer på i hvert fald ét landshold. Det danske.

Tidligere på ugen inviterede anfører Simon Kjær hele truppen på vinsmagning inde i København. Langt fra træningstøj, hotelbuffet og sure benskinner.

»Det kommer til at være en lang samling, så det er godt at komme ud og se hinanden i privat tøj og blive rystet sammen igen. Vi var til vinsmagning. Det lyder måske ikke som den bedste ide, men det er ikke ensbetydende med, man skal drikke fire flasker vin. Det vigtigste er egentlig bare lige at komme lidt væk, og med den her gruppe er det noget af det nemmeste, for den er så harmonisk. Om det så var en gokarttur eller en vinsmagning var i princippet underordnet. Vi havde en god aften, og vi var tilbage til træning dagen efter,« fortæller landsholdsanføreren til BT.

»Det var super hyggeligt med vinsmagning. Det er et super fedt hotel det her, men i længden bliver det kedeligt at være under det samme tag, så det er vigtigt at komme ud og have en hyggelig tid sammen en gang imellem,« supplerer manden, der ligner Kjærs makker i midterforsvaret mod Sverige på lørdag, Chelseas Andreas Christensen.

En vinsmagning bare et par uger inden bolden ruller i Rusland siger meget om det danske landshold. Om de afslappede rammer, som landstræner Åge Hareide både skaber og tillader – men også om en gruppe af spillere, der både fungerer og holder af at bruge tid sammen. Også efter et tøjskifte til civilt.

»Gruppen er så god. Jeg kan ikke sige det nok gange, for det er den,« fastslår Simon Kjær.

Han fortæller, at der i den danske trup ikke findes skarpt optrukne sociale linjer og forudindtagethed. Som på en enhver anden arbejdsplads findes der grupper, men de grupper lukker sig ikke om sig selv.

»Der bliver ikke dannet kliker. Der er selvfølgelig altid grupper med de mennesker, man snakker mest med. Det er helt naturligt. I princippet kan vi ikke alle sammen være bedste venner, hvis man skal sige det hårdt. Men du ser ikke nogen forsvare den ene eller den anden, hvis der er en, der laver en dum tackling. Og der kommer ingen eftertacklinger. Humøret og intensiteten kan altid stige, men du ser ikke de klikedannelser,« fortæller anføreren.

Og netop Simon Kjær kan tage sin del af æren for, at det danske landshold inden afrejsen til Rusland fungerer så harmonisk, som det gør.

»Simon har en vældig god omgang med spillerne, og spillerne respekterer ham meget for det, han står for. Han leverer gode træninger, han er bestemt i sit spil og han tager ansvar for holdet. Det kan man mærke. Han har et godt øje for at bygge et hold op - at være social og have gode relationer. At han inviterede truppen på middag i København viser lidt om Simons tanker om holdet,« fastslår landstræner Åge Hareide.

Og hvad gør en dansk landsholdsspiller så til en vinsmagning kort inden et VM, tænker du måske? Spytter han ud? Svaret er til en vis grad ’ja’.

»Det meste af det gjorde jeg. Ellers tror jeg, at vi var vågnet op med en kæmpe hovedpine næste dag. Så noget af det blev hældt ud,« slutter Andreas Christensen.

Køreplanen for det danske landshold frem mod VM i fodbold: 28. maj - 1. juni: VM forberedelserne start for alvor, når truppen samles til 'den rigtige' VM-lejr. Hareide skærer det samlede antal spillere ned fra 27 til 25, inden testkampen mod Sverige. De 23 af dem skal med til VM, men ekstra spillere træner med som gardering for småskader til Andreas Cornelius, Andreas Bjelland og Nicklas Bendtner.

Danmark spiller testkamp mod Sverige i Stockholm. 4. juni: Deadline for registrering af 23 spillere til VM-slutrunden i Rusland. Hvis der efterfølgende opstår skader, kan der ikke indkaldes en erstatning.

Deadline for registrering af 23 spillere til VM-slutrunden i Rusland. Hvis der efterfølgende opstår skader, kan der ikke indkaldes en erstatning. 9. juni: Danmark spiller testkamp mod Mexico på Brøndby Stadion.

Danmark spiller testkamp mod Mexico på Brøndby Stadion. 11. juni: VM-holdet og en stab på 30 personer rejser til Danmarks VM-lejr i sortehavsbyen Anapa.

VM-holdet og en stab på 30 personer rejser til Danmarks VM-lejr i sortehavsbyen Anapa. 16. juni: Danmark spiller første VM-kamp mod Peru i Saransk.