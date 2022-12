Lyt til artiklen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Sådan lyder en god, gammel talemåde, og den bliver sat i spil efter Danmarks miserable VM-turnering.

I den nordegelske by Manchester glæder man sig nemlig over, at det ikke gik Danmark bedre, for så kan Christian Eriksen i setdet få noget tiltrængt hvile.

Hos Manchester Evening News er man således slet ikke utilfredse med, at United-midtbanetrioen med Eriksen, brasilianske Casemiro og portugisiske Bruno Fernandes ikke skal igennem hele VM-turneringen, før det går løs i Premeir League igen.

»United kan blive hjulpet af, at Danmark, Brasilien og Portugal er ude af VM - selvom det er hjereskærende for trioen. Danmark formåede ikke at gå videre fra gruppen, mens de andre røg ud i kampe, som de elelrs var favoritter i,« skriver George Smith i en klumme.

De Røde Djævle starter op igen 21. december mod Burnley, og derfra starter så en sand maraton, hvor der også skal klemmes Europa League-kampe ind i mellem de nationale opgør.

»Eriksen og Fernandes havde før VM spillet 20 ud af 21 kampe i de forskkelige turneringer, og det er meget fodbold. Casemiro har spillet i alle kampe, siden han kom til i august - enten fra start eller fra bænken.«

»På mange måder kan deres VM-smerte være til Uniteds fordel,« skriver klummeskribenten.

Holdet er lige nu i Spanien for at gøre klar til den lange slutspurt - udgangspunktet er en femteplads i Premier League, men håbet er at ende endnu højere.