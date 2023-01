Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Danmark havde muligheden for at score sejrsmålet i det sidste angreb mod Kroatien. Men det gik i vasken.

I det vilde drama greb Emil Jakobsen ikke Mikkel Hansens aflevering i de sidste sekunder, og så sluttede det hele 32-32 i VM-gyseren i mellemrunden.

Hansen ærgrer sig over situationen.

»Det er en lidt ærgerlig følelse, jeg står med, fordi vi selv kunne afgøre det til sidst. Jeg har muligheden for at gøre det. Jeg tager måske bolden op lidt tidligt, da jeg ikke rigtig ved, hvor lang tid der er igen«

»Så ender det faktisk med det eneste, jeg ikke vil, at vi får skudt for tidligt eller vi smider bolden væk. Sket er sket, det kan jeg ikke gøre så meget ved nu,« siger Hansen.

Bolden endte hos Emil Jakobsen, der selv lægger sig fladt ned.

»Jeg griber bare ikke bolden. Det var da irriterende. Det skal jeg være den første til at indrømme. Det var ikke det fedeste moment,« lyder det ærligt fra fløjspilleren, der ellers var godt kørende efter pausen.

Et samlet landsholdstrup var dog okay tilfredse med det uafgjorte resultat, der holder alle VM-håb i live. Alt er stadig på danske hænder.

»Vi må tage hjem og være ærgerlige over, at vi ikke vinder en kamp, hvor vi faktisk er bagud næsten hele kampen mod et hårdtspillende kroatisk hold, der var dygtige til at spille omkring stregen,« siger Mikkel Hansen.

Danmark møder USA lørdag i den næste mellemrundekamp, inden Egypten venter mandag.