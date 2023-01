Lyt til artiklen

Den danske superstjerne Mathias Gidsel giver ikke meget for Veselin Vujovic' kommentarer om ham.

Gidsel blev tiljublet i Malmö Arena, da han imod forventningerne kom i aktion mod USA på grund af det ringe danske spil. Men i dagene op til har Gidsel ikke været en elsket mand i Kroatien.

Efter kontroversen med stjernen Domagoj Duvnjak torsdag langede legenden Veselin Vujovic ud efter Gidsel og kaldte ham blandt andet 'en lille mus', fordi han ikke ville give Duvnjak hånden efter en voldsom tackling.

»Jeg har ikke læst artiklen, men jeg så overskriften med, at jeg var en mus. Helt generelt synes jeg ikke, sådan en tone hører nogen steder hjemme. Sådan er jeg ikke opdraget. Det var en noget voldsom kommentar, det er ikke sådan, jeg er opdraget at gå ud i medierne og svine folk til. Jeg gider ikke kommentere på det, for det giver ikke mening,« siger Gidsel.

Han fortæller, at ham og Duvnjak har fået en snak – langt væk fra tv-kameraer. Kroatien og Danmark bor på samme hotel i Malmø.

»Alt det postyr omkring mig og Duvnjak giver ikke mening. Vi har selvfølgelig snakket sammen, men vi har bare ikke gjort det foran et kamera,« siger han og fortæller om episoden

»Men jeg havde et ansvar overfor mig selv i kampen at vise, jeg er en 23-årig knægt med krummer i og ikke accepterer, at Kroatien tester min karakter,« lyder det fra Gidsel, der kun har respekt for Duvnjak.

»Vi er professionelle, vi kæmper med alle midler. Og når det bliver accepteret, forstår jeg da godt, han bliver ved. Jeg tager også fire skridt, når det er tilladt. Duvnjak og jeg har kigget hinanden i øjnene, og så håber jeg ikke, der kommer en knyttet næve, når vi mødes i Kiel,« siger han med henvisning til de to spilleres dueller i Bundesligaen.

Gidsel er ikke blevet bestormet af kroatiske beskeder, men han ved godt, at han ikke har været en populær skikkelse på de kanter.

»Jeg er så klog at slukke for alt under slutrunder, fordi der er meget run på. Men jeg kan da godt fornemme, at der har været lidt utilfredshed fra kroatisk side af. Sådan er det, og det kan jeg ikke gå så meget op i;« siger han og tilføjer:



»Det eneste, jeg kunne mærke, er, at Danmark støtter mig. Det kunne jeg mærke i dag med al den kærlighed,« siger han.