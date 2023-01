Lyt til artiklen

Han fik endelig den chance, han havde håbet på. Men det gik bestemt ikke, som Mads Hoxer havde drømt om.

»Jeg er skuffet over min egen præstation. Når man får chancen fra start skal man være bedre end det, jeg var i dag. Og det er jeg træt af.«

Sådan lød det klare svar fra landsholdsspilleren efter kampen mod USA.

En kamp, danskerne vandt med 33-24, men hvor det haltede gevaldigt med det offensive spil, hvor der blev brændt alt for mange chancer.

Mads Hoxer under kampen mod USA. Foto: Andreas Hillergren/TT Vis mere Mads Hoxer under kampen mod USA. Foto: Andreas Hillergren/TT

Inden anden halvleg fik han dog lidt opmuntrende ord fra Mathias Gidsel, der lige prikkede til ham.

»Han var bare henne og bakke mig op og sige, jeg skulle slappe lidt af i det. Det var egentlig bare det,« sagde Mads Hoxer, der da også satte pris på holdkammeratens besked.

»Sådan er alle spillere på det hold. Vi er gode til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig er det altid rart. Nu er det ikke jordens undergang, fordi man ikke spillede særlig godt. Heldigvis spillede andre fint i dag. Det er bare videre, så er der ny kamp om to dage, hvor man måske får en ny chance,« lød det.

Mathias Gidsel satte efterfølgende også ord på, hvorfor han lige brugte et par sekunder på at få slutrundebutanten til at tage det roligt.

Mathias Gidsel prikkede lige til Mads Hoxer under kampen mod USA. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel prikkede lige til Mads Hoxer under kampen mod USA. Foto: Liselotte Sabroe

For han ved selv, hvor stort det er at spille VM, og hvordan det kan påvirke en spiller lidt.

»Jeg gav ham et lille knus og sagde, at han ikke skal tænke så meget. Det er en kæmpe scene, han er på, og jeg kan godt forstå, at når man spiller med to nye, at der er lidt ekstra afbrændere. Det sætter sig. Det var egentligt bare for at sige: ‘Du er god nok, ram målet og så skal det nok lykkes’,« forklarede han og fortsatte:

»Jeg tror ikke, det sætter sig i ham, han er moden nok. Han får mange chancer på det her landshold også i fremtiden. Det skal han ikke grave sig ned over.«

Danmark skal mandag spille sidste mellemrundekamp mod Egypten. Her er et point nok til at sende danskerne videre til kvartfinalen.