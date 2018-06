Julen Lopetegui var både meget bevæget og glad, da han torsdag blev præsenteret som Real Madrids nye træner.

Onsdag blev han nemlig fyret som Spaniens landstræner, efter det dagen forinden blev offentliggjort, at den 50-årige spanier vil blive Zinedine Zidanes afløser i Real Madrid efter VM i Rusland. Ved torsdagens præsentation fortæller Lopetegui så, at de sidste par dage har været meget noget turbulente og hårde.

Foto: JUAN MEDINA Vis mere Foto: JUAN MEDINA

»Jeg vil gerne sige tak til præsidenten og Real Madrid for at give mig denne chance. Tak for ansvaret. I går var den mest triste dag i mit liv, siden min mor døde, men i dag er den lykkeligste i mit liv,« fortalte en grådkvalt Julen Lopetegui ifølge det spanske madrid-medie AS.

»I går var en surrealistisk dag. Men spillerne viste mig masser af kærlighed og respekt, og det hjalp mig,« sagde den nyudnævnte Real Madrid-træner, der altså skal tage over for Zinedine Zidane, der formåede at føre klubben til tre Champions League-titler i streg.

Det spanske fodboldforbund skulle langt fra have været tilfredse med Lopeteguis beslutning og hele håndteringen af det, og de tog derfor konsekvensen og fyrede deres landstræner, kun én dag før VM gik i gang.

Foto: JUAN MEDINA

Ved præsentationen i Madrid fortæller klubbens præsident, Florentino Perez dog, at det var nødvendigt at offentliggøre det, inden slutrunden i Rusland.

»Vi ønskede at lave den her aftale hurtigt før VM, så det blev transparent, og vi på måde undgik spekulationer og rygter,« fortalte præsidenten.

Real Madrid-legenden Fernando Hierro har erstattet Lopetegiu som Spaniens landstræner.

Spanien spiller deres første kamp ved VM fredag. Her skal de møde Cristiano Ronaldo og resten af det portugisiske mandskab. Den kamp spilles klokken 20.00.