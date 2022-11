Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Landstræner Kasper Hjulmand er dybt skuffet efter den danske VM-fiasko i Qatar.

Danmark er næsten sensationelt ude af slutrunden efter 0-1-nederlaget til Australien onsdag.

Danskerne skabte intet - og nu skal de ikke videre, de skal hjem.

»Kæmpe, kæmpe frustration og skuffelse. Alle de dårlige følelser. Det bobler i mig,« siger Hjulmand til DR lige efter kampen.

Landstræneren var tydeligt påvirket af det chokerende exit.

»Jeg er ked af, at vi ikke kunne give folket derhjemme det, som vi gerne ville. Det brænder så meget i os. Vi kan kun beklage, at vi ikke fik det til at spille,« lyder det undskyldende fra Hjulmand, der havde svært ved at finde en forklaring på, hvad der gik galt.

Han var i stedet hurtig til at tage ansvar på sine skulder for en slutrunde, hvor Danmark havde det i egne hænder, men aldrig rigtig mødte op. En sejr var krævet for at sende Danmark videre.

»Det er mit ansvar 100 procent, at det ramler, når man er til en slutrunde. Der går lidt tid, hvor vi kigger på, hvad der skal kigges på. Også om jeg kunne have gjort bedre, men i sidste ende er det mit ansvar,« siger Hjulmand.

Australien er dermed klar til 1/18.-delsfinalen sammen med Frankrig, der vinder gruppen.

Danmark skal nu hjem fra Qatar. En slutrunde, man aldrig rigtig mødte op til.

Det blev til 0-0 mod Tunesien, et 1-2-nederlag til Frankrig, inden Australien ydmygede Danmark med en 1-0-sejr, der vil skrive sig ind i de danske historiebøger som en historisk skamplet.