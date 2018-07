Det danske landshold er talentfuldt. Det vil de fleste af Danmarks landsholdsspillere meget gerne fortælle, men der findes også et tal, der bakker den påstand op.

For Danmark havde den sjette yngste trup af de 32 hold til VM - med en gennemsnitsalder på 27,1 år. Og efter straffesparksnederlaget til Kroatien, der gjorde ondt, var der også plads til at se fremad. Mod en dansk landsholdsfremtid, der godt nok er uden William Kvist og Michael Krohn-Dehli, men med masser af talent.

Jeg er meget stolt over at være en del af det her hold. Det er et meget ungt hold, og vi talte i omklædningsrummet om, at det er vigtigt, vi husker den her følelse, og vi lærer af det her. For vi kommer til at være samlet som hold i mange år endnu, og vi kommer til at være ude for svære situationer. Og vi skal huske, hvordan den her følelse er, så vi ikke oplever det igen. Kasper Schmeichel

Og det er også det, som de danske landsholdsstjerner understregede efter det hårde nederlag i VM-ottendedelsfinalen. Med en snitalder på 27,1 er der ved et muligt EM om to år gode muligheder for at have et endnu mere rutineret og sammenspillet hold. Derfor tror de danske spillere naturligvis på en lys fremtid. Og der er i hvert fald ikke nogen af de største profiler, der ikke har lyst til at arbejde videre for Åge Hareide og deres nuværende holdkammerater.

Christian Eriksen jubler over sit mål mod Australien. Foto: Martin Meissner Vis mere Christian Eriksen jubler over sit mål mod Australien. Foto: Martin Meissner

Christian Eriksen: »Jeg ser en stor fremtid. Som Simon siger, er det her noget, der styrker os. Vi vil ikke have den her følelse igen. Vi vil bevise for verden, at vi godt kan spille fodbold. Vi vil gerne tages seriøst, og vi kan godt komme videre fra en slutrunde, som vi gerne ville. Så det er noget, vi kan være stolte af. Vi har formået noget, Danmark ikke har gjort i mange år.«

Kasper Schmeichel under straffesparkskonkurrencen mod Kroatien. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Kasper Schmeichel under straffesparkskonkurrencen mod Kroatien. Foto: ETIENNE LAURENT

Simon Kjær og Olivier Giroud. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH Vis mere Simon Kjær og Olivier Giroud. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH

Simon Kjær: »Det potentiale, som vi snakkede om for to år siden, bliver kun endnu mere spændende i fremtiden for det her hold. Jeg hørte allerede nogen sidde og sige, om ikke bare vi skulle komme i gang med næste kvalifikation nu, for der er så meget at bygge videre på. Jeg tror, vi går en spændende fremtid i møde. Vi skal sgu også være stolte af det, vi har leveret. Men kæmpe skuffelse lige nu.«

Danmarks Thomas Delaney og Kroatiens Luka Modric under 1/8-finalen mellem Danmark og Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Thomas Delaney og Kroatiens Luka Modric under 1/8-finalen mellem Danmark og Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium. Foto: Liselotte Sabroe

Thomas Delaney: »Vi har en god gruppe af spillere. Både teknisk - og vi har det godt sammen. Nu taber vi jo den her kamp, men inde i mit hoved tror jeg, at jeg stadig tæller det som om, at vi stadig er ubesejrede. Det føles lidt bedre. Det er da noget værre pis lige nu, men det er noget, vi kan bruge.«

Åge Hareide efter kampen mod Frankrig. Foto: PETER POWELL Vis mere Åge Hareide efter kampen mod Frankrig. Foto: PETER POWELL

Åge Hareide: »Fodbold er et spil med mange facetter. Det handler ikke bare om at spille på én måde. Det er vigtigt at have en pragmatisk tilgang til tingene, når du er oppe mod forskellige modstandere. Og de fire hold, vi har mødt er meget forskellige. Jeg tror, vi kommer til at lære meget af det her, og det var også noget af det første, drengene sagde, da de kom ned i omklædningsrummet. At vi skal arbejde videre med holdet og de spillere, vi har. Hvis vi kan blive ved med at være så stærke og stabile, ser jeg lyst på fremtiden.«