Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der gik en overgang sværvægterboksekamp i den, da Danmark lørdag aften tabte 1-2 til de franske verdensmestre i holdenes anden VM-gruppekamp.

Joachim Andersen sad klistret på den franske topangriber Olivier Giroud igennem det meste af kampen.

Og det frusterede tydeligt AC Milan-målræven, der flere gange irriteret langede ud efter den danske midtstopper.

»Ja, jeg sad tæt på ham. Som jeg altid gør. Så bliver han lidt sur - og så slog han lidt ud efter mig,« fortalte Joachim Andersen, der undrede sig lidt over den franske stjernes opførsel.

Foto: ANTONIN THUILLIER Vis mere Foto: ANTONIN THUILLIER

»Jeg synes, det var lidt underligt gjort, men det må han selv om.«

Joachim Andersen reagerede flere gange højlydt mod Girouds forsøg på uddele lussinger - men Giroud mente, at danskeren selv bad om det.

»Han sagde bare, at han syntes, at jeg holdt for meget i ham - mere var der ikke i det,« lød det fra Joachim Andersen.