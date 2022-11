Lyt til artiklen

Skaderne bliver ved med at vælte ned over det franske landshold.

For forsvarsspilleren Lucas Hernandez kommer nemlig ikke på banen igen for Frankrig under VM. Og dermed misser han også kampen mod Danmark.

Det oplyser Frankrigs Fodboldforbund på Twitter.

Hernandez udgik med en skade efter 13 minutter af tirsdagens 4-1-sejr over Australien, og onsdag morgen fik han så en kedelig besked.

En korsbåndsskade i det højre knæ betyder, at han misser resten af slutrunden i Qatar, lyder det.

Landstræner Didier Deschamps begræder tabet af den 26-årige spiller fra Bayern München.

»Ligesom resten af holdet er jeg ekstremt ked af det på Lucas' vegne. Vi mister en vigtig brik. Lucas er en kriger, og jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at træde frem igen,« siger han til forbundets Twitter-profil.

De forsvarende verdensmestre åbnede VM med en sikker sejr over Australien, selv om de kom bagud i kampens begyndelse.

Adrien Rabiot udlignede, før der var spillet en halv time, mens Olivier Giroud med to mål og Kylian Mbappé med et enkelt skød australierne i sænk.

Danmark går ind til lørdagens møde med et enkelt point i bagagen efter 0-0 mod Tunesien.