Den danske VM-skæbne ligger nu – delvist – i hænderne på de franske verdensmestre.

Danmark skal selvfølgelig slå Australien i den sidste gruppekamp – men vi er også afhængige af, at Frankrig tager point mod Tunesien onsdag eftermiddag.

Og det vil Frankrig – der allerede er sikre på avancere til ottendedelsfinalen – gøre et helhjertet forsøg på.

Det lovede den franske stjerneangriber Olivier Giroud, efter at han og holdkammeraterne havde besejret Danmark 2-1 lørdag aften.

Foto: ANTONIN THUILLIER Vis mere Foto: ANTONIN THUILLIER

»Vi vil selvfølgelig forsøge at vinde kampen mod Tunesien,« lød det fra AC Milan-angriberen.

»Det er fint, hvis det kan hjælpe min danske ven Simon (Kjær, red.), men vi spiller altid for at vinde kampene,« garanterede Giroud, der er holdkammerater med den danske anfører i det italienske.

Den store angriber mente i øvrigt, at hemmeligheden bag den franske sejr var, at det lykkedes dem at lukke ned for Christian Eriksen.

»Vi forsøgte ikke at give ham plads til at spille sit spil. Han er jo Danmarks playmaker – og derfor forsvarede dybt og tillod ham ikke at modtage bolden mellem kæderne.«

»Det var vores plan – for vi kender hans kvaliteter til at gøre forskellen.«