Tre gange skulle Frankrig spille mod Danmark i 2022, før det lykkedes at få en sejr.

I de to første kampe er Danmark endt som vinder i Nations League, men da holdene lørdag tørnede sammen ved VM i Qatar, kom den franske sejr på 2-1, og det kunne man ifølge landsholdsspiller hos les bleus Kingsley Coman godt se som en hævn.

Det fortalte han, da B.T. kortvarigt fangede ham efter kampen.

»Ja, vi kan godt sige, det var hævn,« siger Kingsley Coman og tilføjer så det, der kan ramme som en stikpille hos danskerne:

»Men vi ville virkelig gerne vinde i dag, fordi det var en VM-kamp, og for os var det meget bedre at vinde her end i Nations League,« lyder det fra Kingsley Coman, der kan takke Kylian Mbappe for at være forskellen i Doha.

Angriberen var knivskarp og lavede begge mål, og Raphael Varane og Rasmus Nissen var ikke sene til at give angriberen kredit.

»Han kan gøre forskellen og er virkelig hurtig. Vi skal bare sørge for at spille ham i de rigtige positioner,« siger Manchester Uniteds franske landsholdsspiller, mens Rasmus Nissen tilføjer om Mbappe:

»Jeg synes lidt, at det minder om kampen fra i Parken, hvor han også har to, tre kæmpe chancer, men der får han ikke scoret. Det gør han i dag,« siger Rasmus Nissen og fortsætter:

»Vi vidste godt, at han ville komme til chancer, og vi vidste godt, at vi ikke kunne lukke ham ned i en hel kamp, og så måtte vi håbe, at heldet var på vores side, men i sidste ende er det frustrerende, at han laver to mål, men cadeau til den kvalitet, han har.«

Med den franske sejr skal Danmark vinde over Australien i den sidste puljekamp for at gå videre fra gruppespillet i Qatar.