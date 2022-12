Lyt til artiklen

Et mindre chok har ramt den franske VM-lejr dagen før finalen mod Argentina.

Frankrigs stjerneangriber Olivier Giroud er nemlig tvivlsom til finalebraget på grund af et slag på knæet, han pådrog sig til træning.

Det skriver L'Équipe.

I stedet blev Marcus Thuram testet på venstrekanten, mens Kylian Mbappé blev rykket ind som frontangriber.

I fraværet af superstjernen Karim Benzema har Olivier Giroud været landstræner Didier Deschamps foretrukne valg i angrebet, men nu ser det ud til, at AC Milan-spilleren kan gå glip af finalen.

Olivier Giroud har ellers været fremragende for Frankrig indtil videre ved VM, hvor han har scoret fire mål - blandt andet sejrsmålet i kvartfinalen mod England.

L'Équipe spekulerer i, om Giroud - såfremt han er klar - kan starte finalen på bænken.

De forsvarende verdensmestre fra Frankrig står i landets anden VM-finale i træk søndag.

Her venter Lionel Messi, der skal forsøge at vinde det trofæ, der mangler i argentinerens bugnende trofæskab. Du kan følge kampen her på bt.dk fra klokken 16.