Så gælder det anden runde i gruppe B.

Iran fik en god åbning på deres VM-slutrunde med en sejr over Marokko, men kan de også stå distancen mod favoritterne fra Spanien? Spanien måtte nøjes med et enkelt point imod Portugal i deres første kamp, så der skal point på kontoen for Iniesta, de Gea og alle de andre spanske stjerner på Kasan Arena i aften. Følg kampen her: