Et af de mest forhadte fanredskaber i fodboldhistorien, det omstridte truthorn vuvuzelaen, er tilbage ved årets VM - og folk hader det. Det kan man se på de sociale medier, hvor adskillige danskere udtrykker frustration over den larm, hornet skaber.

Vuvuzelaen blev berømt og berygtet ved VM i Sydafrika i 2010, hvor den evige hvinen fra det primitive horn forpestede lydatmosfæren til samtlige VM-kampe den sommer.

Siden er det forhadte horn blevet lagt på hylden igen af de fleste fodboldfans - ja, faktisk blev det forbudt at bruge af Uefa til europæiske kampe tilbage i 2010 - men til VM i Rusland er den påtrængende og evige summen vendt tilbage i enkelte kampe.

Iranske fodboldfans trutter på livet løs under VM.

Festkædte og vuvuzela-truttende iranske fans var talstærkt til stede til VM-kampen mod Spanien. Der truttes i en vuvuzela. Her under en demonstration i Tyskland (Arkivfoto).

Diego Costa var med i Spaniens kamp mod Iran, hvor vuvuzelaerne dominerede lydbilledet.

Eksempelvis til Iran-Spanien-kampen her til aften, hvor det primært er de iranske fans, der var talrigt til stede på stadion i Kazan, der var de skyldige truttere. Mens Iran vandt kampen om støjniveauet, så endte det med en sejr på banen til Spaniens favoritter på 1-0 efetr et selvmål i anden halvleg.

Se herunder hvor skarpt de danske fodboldfans har reageret på vuvuzelaens uønskede comeback.

I videoen øverst kan du nyde et herligt indslag, hvor B.T.s tidligere sportschef Morten Crone Sejersbøl under VM i 2010 afprøver vuvuzela-hornet i Københavns gader

How are the Iranian fans still blowing those horns?!? Do they not need air?!?!#WorldCup #IRNESP pic.twitter.com/D0VlpLUjcf — FourFourTwo (@FourFourTwo) June 20, 2018

Vuvuzelaen er tilbage og det er næsten ikke til at bære! #vmdk #FifaWorldCup18 #IRAESP pic.twitter.com/s9DR4niIrR — Jannick Nielsen (@JannickNielsen) June 20, 2018 Mit værste fodboldmaredit: Seven Nation Army spillet på vuvuzela. #vmdk — Lasse Kyed Rasmussen (@lassekrasmussen) June 20, 2018 Vuvuzelaerne fik mig til at slukke #vmdk — Asger Jørgensen (@asgernj) June 20, 2018 Med Putins ry for at skaffe mennesker af vejen, kunne han så ikke lige sørge for at udrydde samtlige “hornblæsere” i Rusland... #vmdk #HADERvuvuzelaellerhvaddenuhedder — Jan Sjöstedt (@JanSjstedt) June 20, 2018 Stop det trutteri og syng en sang #vm — erik nielsen (@nielsenerik) June 20, 2018 Det er selvtortur at se på det her. Iran spiller 10-0-0 og så skal man høre på de der fucking tågehorn, og også vuvuzelaerne. #vmdk #vmtv2 #IRNSPA — Peter Madsen (@IndiePeter) June 20, 2018 #Vuvuzela 1 #TikiTaka 0 #vmdk #FIFA2018 — Lars B Christensen (@LBC1971) June 20, 2018 Cadeau til de få iranske fans der prøver at få lidt rytme i vuvuzela-helvedet #vmdk — Mikkel (@BmikkelG) June 20, 2018 Jeg holder med dem som IKKE har vuvuzelaer med på stadion!#JeNeSuisPasVuvuzela — Tommy Bechmann (@TommyBechmann) June 20, 2018