Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var lagt op til fodboldfest i Forum, hvor Malte Ebert, også kendt som Gulddreng, skulle optræde i forbindelse med storskærmsvisning af Danmarks VM-kampe mod Tunesien, Frankrig og Australien.

Men nu er festen aflyst, fordi TV 2 ikke har kunnet give arrangøren en tilladelse til at vise VM i Forum.

Det oplyser Sophie Laraignou, der står for driften i Forum, i en mail til B.T.

Det skulle have været gratis arrangementer, som det dog var nødvendigt at booke billet til.

Billetterne skulle være frigivet torsdag 10. november, men på billetto.dk står der, at afhentningen af billetter er udskudt.

»Beklager – se mere på vores Facebook-event,« står der.

Men Facebook-begivenheden er slettet.

Gulddreng skulle have spillet sin uofficielle VM-sang, mens det var planen, at Parkens faste DJ, DJ Riffi, skulle stå for opvarmningen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra TV 2.

Opdateres …