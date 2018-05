Han er vant til, at andre spekulerer i hans fremtid.

Siden Christian Eriksen var ungdomsspiller, har han været jaget vildt af Europas storklubber, og sommer efter sommer er han blevet kædet sammen med et skifte til det ene og det andet land.

De sidste fem sæsoner er intet dog sket. Til trods for rygterne. Christian Eriksen har smilet og talt pænt om de hold, der angiveligt har budt sig til, men hver gang er han vendt hjem til Tottenham.

Men nu skal der gøres en ende på spekulationerne. Med to dages mellemrum har to af Spaniens største aviser, først Diario Sport og siden Marca, kædet ham sammen med henholdsvis Barcelona og Real Madrid.

Det har affødt spørgsmål og samtidig fået Eriksen til at lukke i.

»Jeg gider ikke snakke om rygter og fremtiden,« lyder den kontante kommentar fra kreatøren, da BT forholder ham de spanske skriverier.

Heller ikke, at der i dag (onsdag, red.) er endnu en avis, Marca, som har dig på forsiden?

»Nej!«

Det er ikke første gang, at Christian Eriksen bliver rygtet til hverken Real Madrid eller Barcelona. Det er til gengæld første gang, at de to spanske aviser tilsyneladende er så sikre på deres informationer, at de rydder deres respektive forsider.

Ifølge Diario Sport er Christian Eriksen Barcelonas plan B, hvis det ikke lykkes at hente den franske angriber, Antoine Griezmann. Angiveligt skal han være med til at forynge catalanernes midtbane og udfylde hullet efter Andres Iniesta, der denne sommer er stoppet i klubben.

I Real Madrid skal Eriksen ifølge Marca også udfylde et stort hul. Kroatiske Luka Modric har i flere sæsoner nu været omdrejningspunktet i Champions League-mestrenes opbyggende spil, men om lidt fylder han 33, og derfor er madrilenerne på udkig efter et yngre alternativ.

Christian Eriksens agent, Martin Schoots, har flere gange, som Eriksen selv, afvist at kommentere rygter, men tidligere på året sagde han dog til BT:

»Når klubber som Real Madrid, Barcelona og Manchester United bliver nævnt, så er det altid et kompliment.«

Christian Eriksen er i år blevet 26, og ender han med at blive i Tottenham, tager han efter VM og sommerferien hul på sin sjette sæson i Premier League.