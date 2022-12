Lyt til artiklen

Lubambo Musonda, Tobias Storm, Marko Divkovic, Armin Gigovic og Oliver Sørensen gør det allesammen i det danske Superliga.

Men på det brasilianske landshold er der ingen, der har villet gøre det. I årevis.

Indtil fredag aften.

For her trådte forsvarsspilleren Bremer på banen med det nummer, ingen har villet påtage sig. Nogensinde.

Den 25-årige Bremer spillede sin anden landskamp for Brasilien. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Den 25-årige Bremer spillede sin anden landskamp for Brasilien. Foto: NELSON ALMEIDA

Det skriver blandt andet El País.

I årevis er nummer 24 blevet associeret med homoseksuelle i Brasilien, og det har gjort, at landsholdsspillerne typisk er veget udenom nummeret.

»Det er en trøje som alle andre. Det vigtige er at være med til VM. Nummeret betyder ikke noget,« siger Juventus-forsvarsspilleren selv til det nummer, der er blevet storomtalt - og som han altså endte med at bære som den første brasilianske landsholdsspiller i historien.

Denne gang kunne landsholdet ikke undgå nummeret grundet FIFAs reglement, der stipulerer, at spillerne skal bære nummer 1-26 på ryggen.

Men hvorfor er det egentlig, at nummer 24 har fået den betydning? Forklaringen følger her.

Det hele stammer fra Jogo do Bicho – dyrenes spil – som er et lotterispil i det sydamerikanske land med 25 dyr, der hvert har et tilhørende nummer.

Hjorten har fået nummer 24, og typisk bruges det dyr til at tale nedsættende om homoseksuelle. Og netop derfor har nummeret nærmest været 'udstødt' på det brasilianske landshold gennem mange år.

Brasilien og Bremer tabte fredagskampen mod Cameroun 0-1. Men nederlaget fik ingen betydning, da de femdobbelte verdensmestre allerede var sikre på avancement.

Fodboldmagten møder Sydkorea på mandag om en plads i kvartfinalen ved VM.