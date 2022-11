Lyt til artiklen

Alles øjne vil tirsdag hvile på, hvordan kampen mellem Iran og USA forløber, og om det iranske hold tør vise sympati med opstanden i Iran: »Lige nu er der unge piger, der stiller sig foran militærets geværer og vil give deres liv for friheden. Vores forventninger til holdet er meget høje,« siger iransk systemkritiker til B.T. i Qatar.

VM’s uden sidestykke mest højdramatiske kamp spilles tirsdag, når USA og Iran tørner sammen i hadets kamp. Vinderen er garanteret adgang til knock-out-runderne, men der står langt mere på spil.

USA, som af præstestyret i Teheran er kendt som »Den Store Satan,« har nemlig på sociale medier vakt raseri ved at bringe et iransk flag uden det islamiske symbol i midten, så flaget viste en ren grøn, hvid og rød trikolore.

»Formålet var at vise vores støtte til de iranske kvinder, som kæmper for grundlæggende menneskerettigheder,« udtalte talsmand for det amerikanske fodboldforbund ved et pressemøde mandag.

B.T. overværede dramatiske scener mellem iranske og amerikanske journalister ved et pressemøde mandag. Iranerne var rasende på amerikanerne over tiltaget, men de amerikanske fodboldspillere støtter op.

»Vi vidste ikke noget om det, men vi støtter op om kvinders rettigheder, og det har vi altid gjort,« siger den amerikanske forsvarsspiller, Michael Zimmerman ved et pressemøde mandag.

Men den iranske systemkritiker Shirin Khosravian, som nu bor i USA, håber på endnu mere, ikke mindst fra landsholdet selv.

»Det er fantastisk, at mærke den støtte, vi får fra omverdenen, og det betyder rigtig meget, at vi får endnu mere opmærksomhed på præstestyret brutale forsøg på at stoppe opstanden. Jeg hilser USAs gestus velkommen, og jeg håber, at vores eget landshold tør gå endnu længere, end de har gjort indtil nu,« sige Dr Shirin Khosravian.

På spørgsmålet om vi overhovedet skal holde med Iran, er hun først i syv sind.

»Problemet er jo, at det iranske holds præstation bliver brugt af præstestyret til at forsøge at forsøde stemningen i Iran. Jeg ved, at de efter Irans sejr bogstaveligt talt forsøgte at dele slik ud til de demonstranter, som de få dage før havde skudt på. Sport bliver ofte misbrugt af diktatorer.«

Shirin Khosravian anerkender det iranske fodboldlandsholds indsats, da de nægtede at synge med på nationalsangen før første kamp, men hun mener ikke, det er nok.

»Lige nu er der unge piger, der stiller sig foran militærets geværer og giver deres liv for friheden. Vores forventninger til holdet er meget høje. Før den anden kamp sang holdet jo med uden tvivl, fordi de er blevet truet til det. Men vi havde forventet os endnu større ofre fra landsholdet ved VM, måske ligefrem en boykot.«

Adspurgt, hvad man som udenforstående fodboldfan så skal gøre, tøver Shirin Khosravian først, men svarer så:

»Europæiske fans bør støtte den enkelte spiller på holdet, der repræsenterer alle iranere og ligesom dem, er forhindret i at leve frit, ligesom USA gjorde det med flaget. Den slags symbolik virker. Solidaritet med det iranske folk er vejen frem for fodboldfans. Vi elsker vores landshold, men de bliver misbrugt og presset af regimet«

Hun påpeger, at der allerede er blevet brugt kraftfuld symbolik, som også tilskuere kan benytte.

»En iransk strandfodboldspiller lod som om han klippede sit hår af efter at have scoret. Denne handling gik senere viralt. Den slags symbolik, mens hele verden ser med, er virksom,« siger hun til B.T.

Der er mange iranere i Qatar, men der er også mange sikkerhedsfolk udsendt af præstestyret i Teheran, og det er endnu uvist, hvor langt tilhængerne af opstanden i Iran tør gå i det, der kan blive Irans sidste kamp ved VM.