Så gælder det dagens kamp i VMs gruppe E.

Serberne kan med en sejr over Schweiz sikre sig adgang til ottendedelsfinalerne, men hvis Schweiz derimod tager point fra serberne, så har de også fortsat mulighed for at spille sig videre i turneringen. Der er med andre ord meget at spille for på stadion i Kaliningrad. Følg kampen her: