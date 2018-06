Så gælder det anden runde i VMs gruppe A.

Og her tørner Uruguay og Saudi-Arabien sammen. Her skal det blive spændende at se, om Luis Suarez og co. kan få lavet lidt flere mål end det var tilfældet i deres første kamp mod Egypten, hvor de med nød og næppe fik scoret en enkelt og dermed vandt 1-0. Saudi-Arabien derimod åbnede VM med et forsmædeligt 0-5-nederlag til værterne fra Rusland, så de får nok at se til i denne kamp, som du kan følge lige her: