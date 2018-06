Der var mange tårer i minutterne efter Danmarks 0-0-kamp mod Frankrig.

Simon Kjærs kone, Elina, stod og krammede sin mand, mens tv fangede billederne af tårer, der trillede ned ad kinderne. Danmark var videre fra VM-gruppen med resultatet, men det var altså afsavnet til manden og en ærgerlig tur i dopingkontrollen til Simon Kjær, der var skyld i de meget følelsesladede billeder.

»Jeg skulle til dopingkontrol, så jeg kunne ikke komme ud og sige hej eller noget som helst bagefter. Hun var fløjet til Moskva for at se mig, og så havde hun lige præcis 20 sekunder, før jeg skulle til dopingkontrol. Det var selvfølgelig hårdt for hende og også for mig, for jeg havde selvfølgelig glædet mig til at se min kone lige et øjeblik. Men sådan er det. Jeg havde faktisk en mavefornemmelse af, at jeg skulle til dopingkontrol i dag,« siger Simon Kjær.

Simon Kjær og hans kone Elina. Foto: PETER POWELL

Så det var ikke glædestårer?

»Selvfølgelig er hun glad. Men det var en kombination af, at vi ikke har set hinanden i lang tid, og hun var fløjet langt, og så bliver man skuffet lige et kort øjeblik. Men selvfølgelig er hun glad, og selvfølgelig er jeg glad. Det var lidt en ambivalent følelse at stå med bagefter. Men sådan er det, og hun har også lige ringet nu, så jeg skal også have ringet tilbage.«

Er afsavnet til familien også en af de ting, der er hårdest ved at være til VM?

»Ja, absolut. Det er fandeme lang tid uden min kone og mine drenge. Men det er en af ulemperne ved fodbold. Men der er så meget, vi er glade for. Det er exceptionelt at spille sådan en kamp som i dag. Det er det fedeste, og det man håber på med de her kampe, hvor alt er på spil.«

Simon Kjær og de andre landsholdsspillere har været i landsholdslejr i snart rigtig lang tid nu. De ankom allerede til Rusland 11. juni, og som Thomas Delaney tidligere har fortalt, så har kæresterne og konerne ikke været på besøg i lejren i Anapa. Derfor er mulighederne få og korte for at se hinanden, og det er altså kun efter kampene, det kan lade sig gøre. Derfor blev det også et kort og følelsesladet møde.

Simon Kjær i duel med Olivier Giroud i kampen mod Frankrig. Foto: KAI PFAFFENBACH

Og det betød også meget for landsholdsanføreren. For at være fodboldspiller er ikke kun en enmands-præstation. Det kræver hjælp hjemmefra.

»Det er fantastisk med støtten fra familien. De er jo med hele vejen. Om de er på stadion eller derhjemme. Min kone tager sig af vores drenge, mens jeg er her. Det er et team, man får bygget op. Og når man så ikke lige ser hinanden, når der var en mulighed, er det klart, at hun bliver ked af det, og jeg bliver ked af det. Men det er nogle af de præmisser, vi lever under, og jeg skal ikke stå og brokke mig. Men det er ikke altid lige sjovt,« siger Simon Kjær., der meget gerne slår fast, at glæden er enorm, efter Danmark sikrede sig billetten til ottendedelsfinalen.

»Det er kæmpe stort. Det er stort for mig, og den udvikling, jeg har haft på landsholdet, er jeg utroligt stolt over. Jeg er enormt stolt af at være med til at føre drengene og Danmark ud. Jeg nyder det hele tiden,« siger anføreren.