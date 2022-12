Lyt til artiklen

Tusindvis af lykkelige fodboldfans festede i gaderne rundt i Europa lørdag aften.

På Champs-Élysées i Paris var der samlet omkring 20.000 mennesker for at fejre henholdsvis Marokkos og Frankrigs VM-kvartfinalesejre.

Men fodboldfesten i den franske hovedstad udviklede sig til voldsomme uroligheder, hvor hele 74 blev anholdt.

Det skriver det franske medie RMC Sport.

Det franske politi havde travlt med at få lagt en dæmper på urolighederne lørdag aften. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Det franske politi havde travlt med at få lagt en dæmper på urolighederne lørdag aften. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ifølge mediet var mere end 1200 politibetjente på gaden i Paris for at holde styr på den kæmpestore menneskemængde.

Mange af betjentene var iført hjelme og politiskjold, mens de ifølge Ritzau også affyrede tåregas for at få situationen under kontrol.

Politiet blev beskudt med fyrværkeri.

Utallige vinduer blev smadret, og flere scootere og motorcykler blev brændt af.

RMC Sport skriver desuden, at der også var uroligheder i de franske byer Lille og Avignon.

Marokko skrev historie, da landet blev det første fra Afrika til at nå hele vejen i semifinalen ved et VM. Frankrig slog England.

Nu mødes Marokko og Frankrig i semifinalen i næste uge, så måske det franske politi kan se frem til en travl onsdag.