Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona forbrød sig mod reglerne, da han lørdag gæstede Luzhniki Stadion i Moskva for at støtte sine landsmænds kamp mod Island.

Den 57-årige argentiner valgte nemlig at fyre op for en cigar under kampen, hvilket ikke er tilladt. Det blev han heftigt kritiseret for, hvor blandt andet den amerikanske The Times-journalist Martyn Ziegler skrev:

»Alle ved, at Maradona mener, at regler kun er til for de dødelige.«

Fifa worldcup: No smoking



Maradona: pic.twitter.com/BtoWUC92cx — Hamza (@hamzahaaji) June 16, 2018

Episoden var Diego Maradona så efterfølgende ude at beklage på sin Instagram-profil.

»I dag var en svær dag for argentinere med en masse spænding i vores åbningskamp ved VM. Alle har deres måde at føle ting på. Jeg vidste ærlig talt ikke, at ingen måtte ryge på stadion. Jeg undskylder til alle og til organisationen. Kom så, Argentina! Lad os støtte vores drenge - nu mere end nogensinde før,« skrev han efter opgøret, der noget overraskende endte 1-1.

Today was a difficult day for the Argentines, with a lot of tension in our debut in the World Cup. Everyone has their way of feeling things. I honestly did not know that no one can smoke in the stadiums. I apologize to everyone and the organization. Come on Argentina, let's support our guys, now more than ever! - - - - - - - - - Hoy fue un día complicado para los argentinos, con mucha tensión por el debut. Cada uno tiene su forma de ser y de sentir las cosas. Sinceramente no sabía que no se podía fumar en el estadio, pido disculpas a la gente y a la organización. Vamos Argentina, vamos nuestros muchachos, ahora más que nunca!!! Et opslag delt af Diego Maradona Oficial (@maradona) den 16. Jun, 2018 kl. 12.05 PDT

Senere samme dag måtte han dog igen gå på sin Instagram-profil for at forsvare sig. Denne gang handlede det om en anden episoden fra kampen, hvor han blev anklaget for at lave racistiske håndbevægelser mod en sydkoreansk fan. Her skrev BBC-journalisten Jacqui Oatley om hændelsen:

»Maradona er ikke særlig cool lige nu. Nogle sydkoreanske fans råbte ‘Diego’, og han svarede med et smil, kys og vink. Derefter førte han med fingrene øjnene til siden i en klar racistisk gestikulation. Vi var alle chokeret,« skrev hun på Twitter.

Maradona not so cool now. Some South Korea fans just shouted “Diego” and he obliged with a smile, kiss and wave. Then pulled his eyes to the side in a clearly racist gesture. All of us who saw it are stunned. — Jacqui Oatley (@JacquiOatley) 16. juni 2018

Som svar til de anklager skrev Maradona på Instagram:

»Jeg forstår mere end nogen anden, at folk under VM leder efter nyheder overalt, men jeg vil gerne gøre dette klart: På stadion, omringet af så meget kærlighed fra folk, stødte jeg på en gruppe af mennesker omkring en fan, som filmede os - en asiatisk dreng, der bar en argentinske trøje. Jeg - langt væk fra - forsøgte at fortælle ham, hvor fedt det var, at selv asiater hepper på os. Og det var alt. Venner, kom nu.«

I understand better than anyone that in theWorld Cup people are looking for news everywhere, but I want to be clear with this: today, in the stadium, among so many demonstrations of affection from the people, I was struck by a group of people around a fan who filmed us, an Asian boy wearing an Argentina T-shirt. I, from afar, tryed to tell them how nice it seemed to me that even the Asians cheer for us. And that's all, guys, come on. - - - - - - - Yo entiendo mejor que nadie que en tiempos de Mundial la gente busca noticias por todos lados, pero vamos con calma: hoy, en el estadio, entre tantas demostraciones de cariño de la gente, me llamó la atención la de un grupo que estaba alrededor de un hincha que nos filmaba, un muchacho asiático que llevaba una remera de la Argentina. Yo, desde lejos, intenté decirles lo lindo que me parecía que hasta los asiáticos hincharan por nosotros. Y eso es todo, muchachos, por favor. - - - - - - - Capisco meglio di chiunque altro che durante i Mondiali la gente sia sempre alla ricerca della notizia a tutti i costi, ma andiamoci piano: oggi, allo stadio, tra le tante dimostrazioni d'affetto della gente, la mia attenzione è stata attratta da un gruppo di persone intorno ad un tifoso che ci stava filmando, un ragazzo asiatico che indossava una maglia dell'Argentina. Io, da lontano, ho cercato di dirgli quanto mi sembrava bello che perfino gli asiatici tifassero per noi. E questo è quanto, ragazzi. Per favore. Et opslag delt af Diego Maradona Oficial (@maradona) den 16. Jun, 2018 kl. 3.06 PDT

Diego Maradona vandt med Argentina verdensmesterskabet i Mexico tilbage i 1986.

Næste gang han kan se Messi og sine andre landsmænd i aktion er torsdag den 21. juni, hvor argentinerne møder Nigeria.