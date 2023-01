Lyt til artiklen

Mathias Gidsel blev flået ud af landstræner Nikolaj Jacobsen – og det var helt i orden, siger han.

Gidsel blev topscorer og viste flot spil undervejs i storsejren på 36-21 over Bahrain.

Men koncentrationen svigtede for den danske guldfugl, og så var der ingen kære mor fra landstræneren.

Nikolaj Jacobsen havde Gidsel til en kammeratlig samtale, der var til at føle på.

»Jeg skal være for dygtig til det, og det fik jeg lige en venlig påmindelse om fra Nikolaj. Det er, som det skal være. Det er helt berettiget. Jeg vil da helst spille videre, men det er også et signal at sende til både til mig og alle andre, at vi ikke accepterer sjusk,« forklarer Gidsel.

Og det var netop sjusk, der sendte ham på bænken.

»Jeg bliver pillet ud for at sjuske for meget. Det er helt fair selvfølgelig. Og det er det, der gør ham (Nikolaj, red.) så dygtig, at han ikke accepterer sjusk. I slutningen af første halvleg fucker jeg lidt for meget op og laver for mange dumme ting. Det skal man selvfølgelig have at vide.«

»Det er det, der gør os så dygtige, at vi bliver ved med at være koncentrerede og vi accepterer ikke sjusk,« siger Gidsel, der kunne glæde sig over, at publikum elskede ham hele vejen igennem kampen i Malmö Arena.

Og mon ikke også landstræneren tilgiver ham. Gidsel scorede ni mål undervejs.