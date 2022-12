Lyt til artiklen

Danmarks tidligere VM-exit bliver af flere kaldt det dårligste resultat nogensinde – og det flyder heller ikke ligefrem med roser fra en tidligere landsholdsstjerne.

I en kommentar i Jyllands-Posten langer Flemming Povlsen kraftigt ud efter fodboldherrerne og kalder dem et »dødt hold«.

»Den verbale kontakt mellem spillerne var der ikke. Alle havde udfordringer med at styre deres egen biks,« begrunder han og tilføjer:

»Det var ret iøjnefaldende, at vi var et hold, der ikke talte sammen. Min oplevelse er, at det, der kendetegner et hold i flow og balance, er at de roser hinanden, bakker op.«

EM 1992, Danmark-England. Flemming Povlsen.

Danmark røg ud af VM med et brag sent onsdag eftermiddag.

Et nederlag til Australien, ligesom det blev til et nederlag til Frankrig og uafgjort med Tunesien – og så var det VM ovre for dansk vedkommende. Det dårligste resultat i mange år.

Flemming Povlsen skriver videre, ud fra hvad han så i kampen mod Australien, at landsholdets enkelte spillere ikke var i stand til at hive hinanden op.

Og at man har for få, der kan tage styringen i modgang.

B.T.s egen sportskommentator, Lasse Vøge, var langt fra tilfreds med, hvad han så i Qatar:

»Spillet? Det ringeste af alle 32 hold ved slutrunden! Ej, måske overgået af det hjælpeløse qatarske landshold. Et dødboldsmål, én Corner-kæmpeafbrænder – det var, hvad landsholdet kunne kreere på 270 minutter (plus en helvedes masse forlænget spilletid).«

»Spillet var langsomt, humørforladt, idéløst – og taktikken var læst.«