Vejen til VM er rimelig enkel for de fleste spillere. Du skal være blandt de 23 bedste spillere i dit land, hvis du vil med. Men for Viktor Fischer har turen til Rusland krævet en lille omvej og en god smutvej.

Omvejen gik via FC København. Et skridt tilbage fra større adresser hos Middlesbrough i Premier League og Mainz Bundesligaen. Og smutvejen... den gik via Åge Hareides hjerte, hvis man kan sige det sådan. Som en af de spillere, der er god for holdet uden for banen.

FC København...

»Det var blandt andet VM, jeg drømte om, da jeg tog til FCK. Jeg gjorde det først og fremmest for at spille, og så lå det også i baghovedet på mig, at det betød noget i forhold til at komme med til VM. Det var ikke førsteprioritet.«

»Allerede da jeg skiftede, havde jeg troen på, at jeg kunne komme til VM. Jeg havde en fornemmelse og en forventning om, at jeg ville spille for FCK. Jeg ved, at jeg har været en del af gruppen, og at jeg er ønsket af gruppen. Så jeg tænkte, at hvis jeg spillede, var jeg også stadig en del af det.«

Viktor Fischer under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Fischer under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Viktor Fischer og Simon Kjær under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer og Simon Kjær under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe

Favorit hos Hareide...

»Folk kan lide mig her, haha. Og jeg kan lide at være her. Det tror jeg også, at jeg udstråler. Så kan jeg også godt finde ud af at spille fodbold, så det passer sammen.«

»Jeg tror, at han (Åge Hareide) virkelig kan se mine kvaliteter. Og i de perioder, hvor jeg har spillet mindre, har han stadig vidst, at jeg havde det i mig. Om ikke andet så har jeg givet en masse til gruppen. Så må vi se nu. Nu spiller jeg og er i god form. Så kan det være, han tænker, at jeg er tættere inde omkring det.«

Fakta De sidste 23 MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl FORSVAR

Simon Kjær, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen MIDTBANE

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli ANGREB

Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Kasper Dolberg

Fis og ballade...

»Jeg laver lidt fis i ny og næ, og det, tror jeg, er meget godt. Jeg forsøger at holde humøret oppe uden for banen, men også på banen. Jeg træner godt. Jeg har ikke spillet de seneste par kampe, men jeg har trænet godt alligevel. Jeg ville da være glad, hvis jeg kom til at spille på et tidspunkt, og så dem, der ikke spiller, træner godt. Så hæver vi niveauet i gruppen. Det synes jeg, at jeg har været ganske god til.«

Fodboldevner...

Føler du, at det er din personlighed, der har fået dig til VM?

»Nej, det tror jeg trods alt ikke. Jeg tror, at det er mit spil, der får mig til VM. Det har det været i første omgang. Jeg blev udtaget til landsholdet helt tilbage, da vi startede med Åge som træner på, hvad jeg kunne som spiller. Jeg spillede mange kampe, men røg lidt ud af holdet i England og spillede mindre her. Det er i første omgang de fodboldmæssige kvaliteter, der er blevet holdt fast ved. At jeg så giver noget til gruppen, er bare endnu et godt argument for, at jeg skal være her.«

Viktor Fischer under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Fischer under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fjerdevalg...

»Det handler om at tage det fra kamp til kamp. Jeg startede med at komme ind, og så ville jeg gerne vise, hvad jeg kunne mod Sverige. Det blev ikke til så mange minutter. Jeg ville gøre det samme mod Mexico, og der blev det heller ikke til så meget. Men nu vil jeg gøre det samme mod Peru. Jeg tror, der kommer til at blive brug for forskellige ting i forskellige kampe, så det er bare om at holde sig klar.«