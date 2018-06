Danmark er videre til ottendedelsfinalen. Og det behøvede Åge Hareides tropper ikke engang selv at sørge for. Selvom danskerne med 0-0 også selv gjorde, hvad der skulle til.

For i den anden kamp i gruppen sørgede Peru med en sejr over Australien for, at Danmarks avancement aldrig var truet. Så nu sejler de danske fans videre op ad åen. Og de sejler helt til Nizhny Novgorod.

Det gør de på en bølge af flere gode danske præstationer.

Her er B.T.s karakterer til de danske spillere og træner Åge Hareide. De er rangeret fra bedst til værst: