32-årige Michael Damgaard er ny mand i den danske VM-trup.

Magdeburg-spilleren er blevet kaldt ind, efter Rasmus Lauge fortsat er tvivlsom.

Han var hjemme med familien, da landstræner Nikolaj Jacobsen pludselig ville tale med ham.

»Da jeg så navnet på telefonen, gik der et lille sug igennem maven,, men jeg vidste ikke, om jeg skulle med, eller om jeg skulle holde mig klar. Jeg var slet ikke bevidst om, hvordan det stod til med Lauge,« siger Damgaard, der blev adviseret inden Danmarks kamp mod Bahrain søndag.

»Jeg fik det at vide i løbet af dagen. Jeg har fulgt godt med og slappet af, men det har ikke ligget i min bevidsthed, at det var en mulighed. Men ét opkald fra Nikolaj og så er det hele lige pludselig ændret,« siger Damgaard.

Søndag sad han hjemme i Tyskland, mandag var han allerede i aktion ved træning, og tirsdag kan han få sine første VM-minutter.

»Jeg har haft en hyggelig dag, og jeg har hilst på drengene, men det er måske ikke lige gået op for mig, at vi står midt i et VM,« siger han.

Foruden Rasmus Lauge ligner Henrik Møllgaard også en tvivlsom deltager i den sidste gruppekamp mod Tunesien, melder landstræner Nikolaj Jacobsen.

Meget tyder på, at Damgaard får spilletid mod Tunesien.

Den kamp kan du følge før, under og efter klokken 20.30 tirsdag.