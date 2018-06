Til sidst gad de ikke vente længere.

Derfor udvandrede flere journalister fra tirsdagens pressemøde med den tyske landsholdsanfører, Manuel Neuer. Grunden? Målmanden var en time forsinket, inden han satte sig bag bordet for at svare på spørgsmål fra verdenspressen.

Indtil da havde utilfredsheden efterhånden bredt sig blandt de fremmødte journalister. Ikke mindst fordi det var tredje dag i træk, at pressemødet med landsholdet var forsinket.

»Hvad sker der? Pressemødet med anfører Manuel Neuer er allerede 45 minutter forsinket. Er der nogen, der kan give det tyske landshold et ur? Eller sætte alarmen til?« skrev Reuters-journalisen Karolos Grohmann eksempelvis på Twitter.

what's going on? #DFB presser with team captain Manuel Neuer already 45 mins late and counting. can someone give the @DFB_Team a watch? or set an alarm for them? #GER — Karolos Grohmann (@karolosgrohmann) June 19, 2018

Men Manuel Neuer dukkede op. Og han lagde ud med at sige undskyld til alle fremmødte - eller tilbageblevne - journalister.

Apologies from @Manuel_Neuer for his late arrival to today's press conference, but we're now underway with the captain LIVE in English on https://t.co/FfUVOSXTBS #DieMannschaft #ZSMMN #WorldCup pic.twitter.com/vpb16hisi0 — Germany (@DFB_Team_EN) June 19, 2018

Det tyske landshold har været under stor hjemlig beskydning, efter at den første VM-kamp blev tabt med 0-1 til Mexico. Manuel Neuer forklarede som det første, at et internt møde havde trukket ud.

»Vi har haft meget at tale om,« sagde Manuel Neuer:

»Vi har fået hård kritik den seneste tid, men vi er selv vores største kritikere. Vi kunne ikke lide, hvordan det så ud mod Mexico, og vi tager situationen meget alvorligt. Vi har diskuteret, hvad vi kan gøre bedre, hvordan vi kan reparere skaderne, og mange spillere kom med deres holdning. Nu er hver kamp en finale, og I kommer til at se et helt andet tysk hold mod Sverige.«

Dén kamp spilles på søndag.

Manuel Neuer mener ikke, at der skal ske store udskiftninger på holdet i forhold til Mexico-kampen.

»Jeg tror ikke, at vi skal skifte spillere ud. Det handler om, at spillerne skal vise, hvad de kan,« sagde Manuel Neuer.