I videoen herover kan du høre Frank Arnesen og Flemming Povlsen, der i midten af marts talte om, hvilke landsholdsspillere der her var inde i varmen, og hvem der var tvivlsomme.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane, Christian Eriksen.

Stjerner, der alle skal med til sommerens fodbold-VM. Og stjerner, som du stadig selv kan få lov til at opleve på den russiske grønsvær.

For onsdag bliver det muligt at søge om at få nogle af de såkaldt 'last-minute'-billetter.

Dette giver fans verden rundt en unik mulighed for at få fingrene i nogle billetter til nogle af kampene ved slutrunden. Det skriver FIFA i en pressemeddelelse.

Det bliver muligt at søge om at købe billetter til alle kampe, lyder det fra FIFA, og dermed er der altså stadig mulighed for at sikre en plads på stadion for at se Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af Åge Hareides tropper i aktion.

Der åbnes for den sidste fase af billetsalget klokken 11 dansk tid, og det vil være muligt at købe billetter indtil slutrunden starter - eller indtil der er udsolgt.

Og FIFA råder da også til, at man ikke tænker over tingene for længe, da det forventes, at billetterne er meget efterspurgte og dermed hurtigt bliver revet væk.

Indtil videre er der allerede solgt 1.698.049 billetter til fans verden over, og knap halvdelen er gået til russiske fans.

Derudover er det fans fra USA, Brasilien, Columbia, Tyskland, Mexico, Argentina, Peru, Kina, Australien og England, der har sikret sig flest billetter.

FIFA benytter desuden lejligheden til at advare mod billethajer i forbindelse med VM.

Forbundet understreger, at det kun er billetter, der er købet gennem FIFA's officielle hjemmeside, der er gyldige.