Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pressemødet skulle have varet 45 minutter, men FIFA-præsidenten startede med en times monolog, før han åbnede for spørgsmål fra salen.

Lørdag morgen har Gianni Infantino langet kraftigt ud efter de kritikere, der har kritiseret VM-slutrunden i Qatar.

Blandt andet kalder han det racisme, at flere har kritiseret de videoer, der i løbet af ugen dukkede op af fans i Qatar.

»Kan en, der ligner en inder, ikke heppe på England, Spanien eller Tyskland? Ved I, hvad det er? Det er racisme. Det er ren racisme. Det skal vi stoppe med.«

»Alle i verden har ret til at heppe på dem, som han har lyst til,« siger Infantino.

Infantino havde også svært ved at forstå, hvorfor videoerne af indiske fans i trøjer fra blandt andet Argentina, Tyskland og England i gaderne i Qatar har mødt kritik.

Danmark og de andre kritiske stemmer fyldte lørdag langt størstedelen af en lang enetale fra Gianni Infantino forud for VM i Qatar.

Præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) opfordrede for et par uger siden til at fokusere på fodbold frem for politik og ideologi. Men den kurs holdt han sig på ingen måde til.

Faktisk fyldte fodbold meget lidt i den mere end time lange tale, inden der blev åbnet op for spørgsmål.

Infantino nævnte ikke Danmark eller DBU ved navn, men omtalte flere gange sine kritikere som europæiske.

»Vi bør som europæere undskylde i de næste 3000 år for, hvad vi har gjort i de seneste 3000 år, inden vi begynder at give moralske råd til andre,« siger den schweizisk-italienske Infantino blandt andet.

FIFA-præsidenten erklærede sig også trist over »dobbeltmoralen« og »hykleriet« i Europa.