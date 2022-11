Lyt til artiklen

Billeder og videoer, der florerer på De Sociale Medier, synes at vise en umiddelbart besynderlig handling. Videoerne viser iranere, der fejrer nederlaget til USA ved VM ved at huske at danse og skyde fyrværkeri af.

»Det er ret vildt. Det er en fejring af nederlaget for at markere, at detvar det iranske regime der tabte i aften, ikke det iranske folk. Det er en bevidst provokation,« siger den iranske systemkritiker, Shirin Khosravian til B.T. i Qatar. Flere internationale medier bekræfter fejringen.

På vej mod stadion råbte og sang de mange iranske tilskuere, men de havde ikke lyst til at tale politik nok, blandt andet fordi at der formodedes at være masser af civilklædt, iransk sikkerhedspoliti stede.

USA skulle være Den >Store Satan, men på stadion i Doha var der rigtig god stemning mellem iranske og ameriknske fans Foto: HAMAD I MOHAMMED

»Vi er for fodboldens skyld. Min politiske overbevisning, den holder jeg for mig selv. Det tror jeg, er klogest,« sagde en yngre iransk kvinde til B.T. på vej ind på stadion.

Men den politiske dagsorden lurede hele tiden under overfladen, og flere iranere B.T. har talt med, fortæller, at de har haft svært ved at beslutte, om de skulle holde med holdet eller ej.

»Det her handlede ikke om fodbold eller landsholdet. Det handlede om en igangværende krig mellem regimet og folket. I aftes vandt folket,« siger Shirin Khosravian.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg var på stadioni Doha for at følge kampen mellem USA iog Iran

En video viser dansende mennesker på gaden, der synger »Fjenden, er lige her. De lyver for os og siger, at USA er fjenden,«

Mange iranere havde både amerikanske og iranske flag og farver med sig på stadion, hvilket går dårligt i tråd med det iranske præstestyres definition af USA som ´Den Store Satan´.

»De har brugt 43 år på at bilde os ind, at USA er fjenden. Iranerne, der fejrede USAs sejr, gjorde det for at ydmyge præstestyret,« siger den amerikansk bosatte forsker, Shirin Khoravin til B.T. i Qatar.