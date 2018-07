Det kan ikke være en overdrivelse, hvis man skriver, at Kasper Schmeichel spillede en af karrierens bedste kampe mod Kroatien søndag aften. Hvis ikke den bedste.

I den forlængede spilletid reddede landsholdsmålmanden et straffespark fra Luka Modric, og da det hele skulle afgøres med yderligere fem spark fra pletten til hvert hold, reddede han igen to kroatiske forsøg.

Kasper Schmeichel redder her straffesparket fra Luka Modric. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Kasper Schmeichel redder her straffesparket fra Luka Modric. Foto: JASON CAIRNDUFF

Så selv om Danmark røg ud af VM med et nederlag på 2-3 i straffesparkskonkurrencen, blev Kasper Schmeichel overalt hyldet for sin præstation, der blev spillet for øjnene af farmand Peter Schmeichel, som så på fra tribunerne. Men det var ikke noget, Kasper Schmeichel selv havde opdaget, forklarede han efter kampen.

»Det vidste jeg ikke,« sagde han og blev derefter oplyst om, at den altså var god nok. Den tidligere landsholdskeeper var både på banen inden kampen og blev undervejs filmet fra sin plads. Især var der fokus på Peter Schmeichel, da sønnike tog straffesparket fra Modric kort før slutfløjt.

»Han har været til mange kampe, ligesom min familie er og støtter mig til næsten alle kampe, vi spiller. Så jeg tænker sgu egentlig mest på, hvordan det ville have været som hold at kunne tage til Sochi nu med en god fornemmelse,« siger Kasper Schmeichel med henblik på, at Danmark kunne have mødt Rusland i kvartfinalen i den by.

Peter Schmeichel var på besøg ved 1/8-finalen mellem Danmark-Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium 1. juli 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Schmeichel var på besøg ved 1/8-finalen mellem Danmark-Kroatien på Nizhny Novgorod Stadium 1. juli 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Nu danner Sochi i stedet rammen om kampen mellem Rusland og Kroatien, mens de danske landsholdsspillere allerede kort efter kampen forlod VM-værtsnationen og satte kurs mod København. Med en drøm, som brast for Kasper Schmeichel, der havde håbet på guld.

»Jeg vil altid være optimist og sige, at man ikke skal være i en turnering, hvis man ikke tror, man kan vinde den, så selvfølgelig står jeg med en følelse af, det kunne have ladet sig gøre.«

Det gjorde det ikke, selv om Kasper Schmeichel med farens støtte spillede som en verdensmester.