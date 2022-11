Lyt til artiklen

Regnbuens farver har allerede skabt en hel del kontroverser få dage inde i VM-slutrunden i Qatar.

One Love-anførerbindet har trukket utallige overskrifter, mens flere fans er blevet nægtet adgang til VM-stadionerne, hvis de har været iført regnbuens farver.

Mandag blev en amerikansk journalist afvist på vej til kampen mellem USA og Wales, fordi han havde regnbuetrøje på.

Til samme kamp fik flere walisiske fans konfiskeret deres regnbuebøllehatte.

Men Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er på plads til Danmarks kamp mod Tunesien, og hun er åbenbart ikke ramt af de samme strikse påklædningsregler.

Hun har i hvert fald ikke fået konfiskeret sin frakke, selvom den har regnbuens farver på ærmerne.

Helle Thorning-Schmidts regnbuefrakke. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det står i skærende kontrast til den behandling flere fans har fået i Qatar.

Den danske fan Christoffer Pederstrup måtte end ikke have regnbuefarvede sokker på, da han ville ind og se opgøret mellem USA og Wales.

Danmark og flere andre nationer valgte mandag at droppe planerne om at bære One Love-anførerbindet, efter FIFA truede med at det ville udløse et gult kort til anføreren.

